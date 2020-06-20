В Грузии завершился митинг по поводу годовщины разгона протестной акции у парламента

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Прошедший у стен парламента в Тбилиси митинг в связи с годовщиной разгона акции протеста 20-21 июня 2019 завершился без происшествий. Трансляцию мероприятия вел грузинский телеканал TV Pirveli.

"Мы знаем, что главная борьба за независимость Грузии состоится в один день. Это будет день выборов. Долгом каждого будет прийти на выборы и зафиксировать свое мнение. Мы должны решить, смиримся ли мы с пророссийской властью тут или нет", - сказал продюсер, гражданский активист Миша Мшвилдадзе, выступивший на митинге последним.

По данным местных СМИ, в акции приняли участие несколько сотен человек. Под занавес мероприятия демонстранты спели гимн Грузии и приняли решение разойтись. Они раз призвали людей прийти на предстоящие в октябре парламентские выборы, поднимали плакаты с надписью "Встретимся на выборах". Акция протеста прошла без эксцессов.

Акция протеста, в которой участвовал бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, стартовала в 19:00 (18:00 мск), однако приготовления к ней велись в течение всего дня. С 16:00 (15:00 мск) мэрия Тбилиси по просьбе организаторов митинга перекрыла проспект Руставели, где расположен парламент. Манифестанты разместили необходимую аппаратуру и расклеили специальные стикеры на асфальте, чтобы митингующие могли соблюдать социальную дистанцию по рекомендациям Минздрава в связи с пандемией коронавируса.

20-21 июня 2019 года в грузинском парламенте проходила сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Дело о беспорядках на митингах в Тбилиси МВД Грузии совместно с Генпрокуратурой расследуют по статьям "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". В рамках этого расследования задержаны 16 человек, в том числе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили, которого Тбилисский городской суд 13 апреля признал виновным по делу о беспорядках и приговорил к пяти годам тюрьмы. Обвинения по указанному делу также предъявлены бывшему депутату парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 мая помиловала Окруашвили, сейчас он находится на свободе.