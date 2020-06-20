Эксперты: отсутствие ряда лидеров СНГ на параде Победы не имеет политической подоплеки

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Отсутствие на параде Победы в Москве 24 июня президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова, приглашенных ранее на торжества в российской столице, не несет в себе политической подоплеки, и этому шагу не стоит придавать политическое значение. Такое мнение в субботу в разговоре с корресондентом ТАСС выразил председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

По словам эксперта, прежде всего свою роль сыграло ухудшение обстановки с коронавирусной инфекцией в некоторых странах. Он указал, что в ряде государств на пространстве СНГ как раз сейчас ужесточаются карантинные меры из-за пандемии. "Это не укор и не упрек [в адрес] России, это не заявления, просто так сложились обстоятельства", - обратил внимание Быстрицкий.

"Я не стал бы придавать этому откровенно прямое политическое значение. Я не вижу в этом большой политической подоплеки. В данном случае это было бы преувеличением", - сказал эксперт.

Отношения не пострадают

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов также считает, что придавать "большое значение отсутствию кого-то из глав государств СНГ на параде Победы" не стоит тем более, что сейчас в условиях пандемии "рассчитывать на большое представительство, к сожалению, не приходится".

"Во всяком случае, к этому российское руководство должно было быть готово. Отсутствие глав этих государств не скажется на двусторонних отношениях и не будет означать присоединения лидеров данных стран к ревизионистским трактовкам Второй мировой войны", - подчеркнул эксперт в беседе с ТАСС.

По его словам, каждый случай следует рассматривать отдельно. Так, говоря о премьере Армении, аналитик напомнил, что Пашинян и сам был заражен этим вирусом, и ситуация с пандемией в этой стране сейчас сложная. "Поэтому [отсутствие] можно объяснить и понять", - добавил Кортунов.

Что же касается Азербайджана, то аналитик не видит трудностей в отношениях между Москвой и Баку, из-за которых в отсутствии Алиева можно было бы увидеть политический шаг. "Нет обострения ситуации вокруг Карабаха. Нет серьезных проблем в двусторонних отношениях. Я не думаю, что есть какое-то основание для руководства Азербайджана посылать определенный сигнал России", - сказал Кортунов.

Туркмения, отметил эксперт, "всегда занимала особые позиции в отношении любых многосторонних институтов на территории бывшего Советского Союза, избегала участия, например, в ОДКБ, ШОС, не является членом ЕАЭС". "Это определенная позиция, которая имеет свою историю, буквально с начала 90-х годов", - добавил он.

Парад Победы

Парад на Красной площади по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. 26 мая Путин объявил, что парад Победы состоится 24 июня.

Как информировала ранее пресс-служба президента Азербайджана, Алиев "с чувством глубокого сожаления" сообщил в телефонном разговоре президенту России Владимиру Путину, что "из-за продления карантинных мер в республике не сможет присутствовать на военном параде в Москве, посвященном 75-летию Победы, как это планировалось".

Пашинян направил Путину письмо, в котором сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом в республике не сможет присутствовать на параде. Премьер Армении выразил сожаление в связи с этим, отметив, что для него было бы большой честью побывать на торжествах в Москве.

Бердымухамедов в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что не сможет присутствовать на параде в связи с традицией отмечать свой день рождения с семьей и народом.