В РПЦ отметили важность преемственности СССР и РФ в предлагаемых поправках к конституции

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) отметил важность подтверждения правопреемства между СССР и Российской Федерацией в предложенных президентом РФ Владимиром Путиным поправках к конституции. Об этом он заявил в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу.

"Очень важно, что в конституции подтверждается правопреемство между СССР и Российской Федерацией. Неслучайно принятие этих поправок совпадает с празднованием 75-летия Великой Победы. Это - знаковое событие, и я надеюсь, что закрепление в конституции тех норм, которые предлагаются для голосования, укрепит нашу страну, укрепит наш народ. Это поможет нам никогда не забывать об уроках прошлого, и не только о победах, но и о тех трагических страницах, с которыми связана наша история", - сказал он.

Митрополит отметил, что "поправки, которые сейчас предложены, они очень многообразны, они из разных сфер жизни человека. Это поправки, которые относятся к сфере человеческой нравственности, это поправки, которые относятся к социальной сфере, и, конечно, это поправки, которые помогают закрепить память о наших победах, в том числе о победе в Великой Отечественной войне".

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование нужно перенести. Оно состоится 1 июля.