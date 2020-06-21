Полноценный курортный сезон откроется в Краснодарском крае 21 июня

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Все гостиницы, отели и курорты возобновляют работу с 21 июня в одном из основных туристических регионов России - Краснодарском крае, обязательным остается помещение на 14-дневную изоляцию в обсерватор граждан, прибывших из-за рубежа.

В Краснодарском крае из-за пандемии коронавируса с 28 марта была приостановлена работа курортов, отелей и гостиниц. С 1 июня возобновили работу только санатории, имеющие медицинскую лицензию, с 12 июня открылись отели и гостиницы вместимостью до 50 номеров. Отдыхающих, которые приезжали в регион без санаторной путевки, помещали в обсерваторы на 14-дневную изоляцию.

С 21 июня в Краснодарском крае отменяется карантин, но продолжает действовать режим повышенной готовности, вступают в силу послабления, среди которых открытие всех средств размещения туристов номерным фондом более 50 номеров. Кроме того, с воскресенья отменяется обязательная изоляция в обсерваторах, она сохраняется только для тех, кто прибыл из-за рубежа. С этого дня при заселении в гостиницы и отели региона не будут требовать у отдыхающих и справку об отрицательном тесте на коронавирус. По данным Министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в регионе в этом году 3 518 классифицированных средств размещения, которые будут принимать отдыхающих, 34 объекта имеют высшую звездность - пять звезд.

Детские лагеря и здравницы, имеющие медицинскую лицензию, в регионе возобновят работу позже, с 1 июля, в этом году в них смогут поехать только дети из Краснодарского края.

Кроме послаблений в туристической отрасли, с 21 июня в Краснодарском крае разрешается проведение деловых мероприятий численностью до 100 человек, возобновляют работу непродовольственные магазины площадью до 800 кв. метров и крупные торговые центры. При этом в торговых центрах сохраняется запрет на работу фудкортов и зон развлечения. Рынки, ярмарки и другие продовольственные объекты возобновили работу в регионе ранее.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отмечал, что роста цен на отдых на курортах Краснодарского края в этом году не ожидает, и власти рассчитывают на успешное проведение туристического сезона. Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева сообщала ТАСС, что в течение оставшихся двух месяцев лета планируется принять около 7 млн отдыхающих. Краснодарский край - основной курортный регион России, в 2019 году турпоток на Кубань составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. Из-за пандемии коронавируса в регионе ввели мораторий на взимание курортного сбора до конца 2020 года.