"Известия": почти половина россиян стали больше уважать медиков за время пандемии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 44% россиян стали больше уважать профессию врача в связи с вкладом медработников в борьбу с пандемией коронавируса. Об этом в воскресенье сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные опроса аналитического центра НАФИ.

Как отмечают эксперты НАФИ, 60% респондентов полагают, что российская система здравоохранения справилась с пандемией коронавируса не хуже, чем во многих других странах, порядка 18% опрошенных считают, что, по сравнению с зарубежными странами, отечественная система проявила себя даже лучше. При этом 66% опрошенных признались, что они не изменили свое отношение к системе здравоохранения, еще 16% респондентов отметили, что их мнение об отечественном здравоохранении улучшилось.

По мнению директора направления социально-экономических исследований НАФИ Елены Никишовой, система здравоохранения за период пандемии приобрела "человеческое лицо". "Граждане стали свидетелями того, с какими трудностями сталкивались российские медики, и это не оставило равнодушным практически никого", - считает Никишова.

Как сообщает издание, мнение о профессии врача изменилось и у самих медиков. Порядка 32% медработников стали больше уважать собственную профессию. При этом большинство медиков (61%) испытывают гордость, что работают в системе здравоохранения. Около 54% медработников считают, что отечественная система справилась с испытанием пандемией не хуже других стран, еще 24% полагают, что лучше.

Опрос был проведен с 15 по 18 июня 2020 года.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 576 952 случая заражения, выздоровели 334 592 человека, умерли 8 002. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.