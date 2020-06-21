В России за сутки выявили 7,7 тыс. случаев заражения коронавирусом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 7 729, суточный прирост замедлился до 1,34%. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в оперативном штабе по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

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Согласно данным, всего в России 584 680 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Число новых выявляемых случаев пять дней не превышает 8 тыс. человек.

Самые низкие темпы прироста зафиксированы за сутки в Ненецком АО (0%), Москве (0,5%), Еврейской АО (0,8%), Республике Крым (0,8%), Северной Осетии (0,8%) и Чукотском АО (0,8%).

Новые 549 заразившихся выявлены в Московской области, 294 - в Ханты-Мансийском АО, 229 - в Санкт-Петербурге, 227 - в Нижегородской области и 207 - в Свердловской области.

Всего в настоящее время в РФ продолжают лечение 236 858 человек.

Выздоровевшие пациенты

Число вылечившихся за сутки пациентов, у которых диагностировали коронавирус, составило 5 119, общее количество выздоровевших достигло 339 711 человек.

Согласно данным штаба, число выздоровевших уже составляет 58% от общего количества заразившихся коронавирусом в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 1 202 пациента в Московской области, 498 - в Санкт-Петербурге, 156 - в Ханты-Мансийском АО, 137 - в Свердловской области и 114 - в Ульяновской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки составило 109, это минимальный показатель с 25 мая. Согласно данным штаба, всего от инфекции умерли 8 111 человек, это составляет 1,39% от общего числа заразившихся коронавирусом в России

Так, 26 летальных исходов зарегистрированы в Санкт-Петербурге, по 5 - в Московской, Ростовской и Нижегородской областях, 4 - в Дагестане, по 3 - в Тульской, Архангельской областях и Пермском крае.