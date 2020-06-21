Мишустин поздравил российских медиков с профессиональным праздником

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил российских медицинских работников с профессиональным праздником, отметив, что благодаря им система здравоохранения РФ достойно проходит испытания в борьбе с коронавирусной инфекцией. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте правительства.

"Нынешний год для всех нас - год борьбы с опасной коронавирусной инфекцией. Благодаря вам отечественная система здравоохранения с достоинством проходит эти серьезные испытания. Помогая пациентам победить тяжелый недуг, каждый из вас демонстрирует высокий профессионализм, мужество и самоотверженность. Ценой своей жизни вы спасаете людей, возвращаете им здоровье, надежду на счастливое и благополучное будущее", - говорится в телеграмме.

Особые слова благодарности Мишустин адресовал ветеранам отрасли, опыт которых служит примером для новых поколений специалистов.

"Врачи, фельдшеры, медсестры, младший медицинский персонал - все вы по-настоящему уникальные специалисты с большим сердцем и душой, безгранично преданные своей профессии, ставшей истинным призванием и любимым делом", - отметил премьер-министр.

21 июня в России отмечается День медицинского работника. Этот профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 1965 года. В этот день чествуют сотрудников клинических, лечебно- и санитарно-профилактических, санаторно-курортных, научных, фармацевтических и прочих медицинских организаций, студентов медицинских учебных заведений.