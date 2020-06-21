В конкурсе "Лидеры России" следующего года будет спецнаправление по здравоохранению

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Организаторы конкурса управленцев "Лидеры России" включат спецнаправление по здравоохранению в программу конкурса "Лидеры России" следующего года. Об этом сообщил руководитель конкурса, генеральный директор автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров в интервью, опубликованном в воскресенье АНО "Национальные приоритеты".

"Сейчас мы активно обсуждаем формат развития конкурса "Лидеры России" в следующем сезоне, а также запуск новых треков в дополнение к уже действующим. Но совершенно точно "Здравоохранение" останется одной из ключевых специализаций", - отметил Комиссаров.

По его словам, запуск специализации "Здравоохранение" в этом году был экспериментом, "и уже можно сказать, что он оказался очень успешным".

"Особенность трека в том, что мы отбирали не только врачей или не только руководителей, а людей, которые объединяют в себе и профессиональный опыт, и организаторские таланты. Это совсем не просто, но сегодня это крайне необходимо. Для реализации всех масштабных федеральных проектов отрасли очень нужны сильные управленцы", - подчеркнул он.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах, второй проходил в 2018-2019 годах и стал международным, заявки на участие пришли из 68 стран, в финал вышли 300 человек, из которых 104 стали победителями. 4 октября 2019 года начался прием заявок на участие в третьем конкурсе "Лидеры России". Особенностью конкурса этого года является проведение испытаний по трем специализациям - "Здравоохранение", "Наука", "Финансы и технологии".

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.