Эксперт заявил, что в Ливии сбываются пессимистичные сценарии развития событий

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики Григорий Лукьянов считает, что подвижек в ливийском урегулировании нет и в стране сбываются пессимистичные сценарии развития ситуации в условиях участия в конфликте внешних сил. Такое мнение он выразил в воскресенье в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Ситуация в Ливии ни в коем случае не успокоилась. Сбываются те самые скептические и даже пессимистические сценарии, которые описывали развитие ситуации в условиях вовлечения в конфликт внешних игроков", - сказал он.

Эксперт подчеркнул, что по мере возрастающего участия Турции в боевых действиях на стороне Правительства национального согласия (ПНС) усиливаются достаточно жесткие заявления со стороны Египта о правомочности вмешательства в конфликт египетских военных. В частности, в субботу президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси указал, что любое возможное прямое вмешательство арабской республики в дела Ливии "будет иметь легитимный статус, поскольку ставит своей целью прекращение кровопролития в соседней стране и обеспечение безопасности границ"

"Конечно, с одной стороны, можно подумать, что речь идет о ситуации вокруг строящейся плотины "Возрождение" и, соответственно, о сложных отношениях между Египтом и Эфиопией, но в данном случае слова президента Египта имеют только однозначное прочтение - военные учения, которые проводятся Египтом в непосредственной близости с границей Ливии", - пояснил он. В своих выступлениях ас-Сиси четко акцентирует внимание на недопустимости расширения военного присутствия Турции на ливийской территории, недопустимости создания военных турецких баз в Триполитании и на недопущении появления сил ПНС непосредственно на границе с Египтом, подчеркнул собеседник агентства.

По словам Лукьянова, в рамках проходящих учений в приграничных районах египетская сторона накапливает вооружения и концентрирует там наиболее боеспособные части своей армии. "В этой связи ситуация весьма неоднозначна, поскольку в отличие от многих других стран, которые сейчас могут позволить себе взять таймаут в ливийских делах, ссылаясь на коронавирус, на возникшие сложности, Египет же, который на протяжении последних пяти лет был одним из основных союзником "правительства в Тобруке", в частности ЛНА Халифы Хафтара, в данных условиях не имеет другой альтернативы, кроме как поддерживать Хафтара и не допустить его военного поражения в масштабах всей страны", - пояснил аналитик.

Возможная эскалация

При этом, по словам Лукьянова, заявления из Турции также говорят о том, что региональное политическое противостояние только набирает ход. Эксперт указал, что Турция "активно пытается педалировать тему демократического политического устройства" в стране, при этом Турцию обвиняют в поддержке различного рода исламских политических движений и организаций, в том числе "Братьев-мусульман" (запрещены в РФ). В то же время Египет и его сторонники активно развивают "идею нового арабского национализма перед лицом турецкого экспансионизма", продолжил он. "Это приводит к тому, что граждане этих стран и других стран мусульманского мира следят за ситуацией в Ливии и обеспокоенность среди них возможностью перерастания конфликта в открытое столкновение между арабскими государствами и Турцией не ослабевает, а только усиливается в последние несколько недель", - добавил он.

По мнению аналитика, все стороны конфликта хотят избежать эскалации ситуации, но тем не менее доминируют дестабилизирующие факторы. В частности, пояснил Лукьянов, стороны последовательно отвергают попытки усадить их за стол переговоров, у них отсутствует какой-либо конструктивный опыт взаимодействия под эгидой ООН или других международных организаций, отсутствует какая-либо мотивация к переговорному процессу, а также очень велика вовлеченность внешних акторов.

"В этих условиях трудно говорить о том, что по мере нарастания взаимных обвинений, упреков и увеличения присутствия иностранных военных в Ливии удастся избежать случайного столкновения между странами, - считает аналитик. - Учитывая то, что обе стороны противостояния активно пользуются помощью иностранных военных, начиная от военных советников иностранных государств и заканчивая наемниками, - очень сложно в данной ситуации ситуацию контролировать".