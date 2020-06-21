Восемь полицейских пострадали в Германии во время протестов против карантина

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Восемь полицейских пострадали в германском городе Гёттинген (федеральная земля Нижняя Саксония) во время протестов жильцов одного из домов, которые были помещены на карантин из-за вспышки коронавирусной инфекции. Об этом сообщило в воскресенье агентство DPA .

Полицейские не выпускали людей из многоэтажного комплекса, после чего возмущенные жильцы стали забрасывать стражей порядка бутылками, камнями, металлическими прутьями, различными предметами быта и пиротехническими средствами. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить перцовый газ, чтобы утихомирить около 100 собравшихся. Ведется следствие, в том числе, по подозрению в нанесении опасных телесных повреждений.

В четверг около 700 жильцов комплекса были помещены на карантин. У примерно 17% из них был выявлен коронавирус.