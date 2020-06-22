В Петербурге с 22 июня возобновляются услуги каршеринга и открываются санатории

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Временный запрет на оказание услуг краткосрочной аренды автомобилей отменяется с 22 июня в Санкт-Петербурге, также с понедельника открываются санатории для медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения только по медицинским показаниям в рамках поэтапного снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Это следует из внесенных изменений в соответствующее постановление городского правительства.

"Оказывать услуги каршеринга при условии принятия до начала осуществления деятельности локальных нормативных актов, устанавливающих стандарт безопасной деятельности в соответствии с примерной формой, разработанной и утвержденной комитетом по транспорту <...> Осуществлять прием и размещение граждан в санаториях в целях осуществления медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения по медицинским показаниям, определяемым на основании заключений врачебных комиссий государственных медицинских организаций", - говорится в документе.

Санаторно-курортные организации до возобновления работы обязаны обеспечить соблюдение стандарта безопасности, который утверждает комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга. Около 40 санаториев Санкт-Петербурга сегодня могут предоставить посетителям уникальные программы, рассказал ТАСС председатель комитета Сергей Корнеев. "Обладая современной медицинской базой, профессиональными кадрами, а также природными факторами - сосновым и морским воздухом, минеральной водой - санатории, в частности Курортного района, позволят петербуржцам восстановить защитные функции организма, ослабленные вследствие перенесенного вирусного заболевания", - отметил Корнеев.

С 29 июня администрация Санкт-Петербурга планирует открыть сезон круизной навигации по рекам и каналам города, намерены разрешить посещение детских и спортивных площадок, а также некоторых парков и выставочных залов, открыть зоопарки. Как сообщала в июне главный государственный санитарный врач города Наталия Башкетова, парки музеев-заповедников в Санкт-Петербурге и в его окрестностях будут открыты не раньше первого июля. Однако противопожарный режим в городе продолжит действовать по пятое июля.

Поэтапное смягчение ограничений, введенных в Санкт-Петербурге в связи с пандемией коронавирусной инфекции нового типа, началось с первого июня. Заключительный этап снятия ограничений рассчитан на июль. Тогда городское правительство планирует получить разрешение на работу салонов красоты по предварительной записи, допуск посетителей в физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-центры и бассейны.

Сохранившиеся ограничения

В городе сохраняется запрет на проведение массовых мероприятий, за исключением парада Победы на Дворцовой площади 24 июня. Также несмотря на действующие ограничения, в субботу открылся фестиваль "Звезды белых ночей".

Продолжают действовать строгие санитарные требования, в обязательном порядке предусмотрено ношение масок и перчаток в общественных местах и в общественном транспорте.

По данным на 21 июня, в Санкт-Петербурге выздоровели 60% заразившихся - 13 463 из 22 195. Суточное число выздоровевших составило 498 человек, за это время выявлено 229 новых случаев заражения. Умерли за время пандемии 840 человек, в том числе за последние сутки - 26.