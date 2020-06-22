В Лондоне из-за коронавируса увеличат плату за въезд в центр города

ЛОНДОН, 22 июня. /ТАСС/. Стоимость въезда в центр Лондона повышается с понедельника. Таким образом власти города продолжат бороться за экологию в столице и одновременно покроют за счет автомобилистов часть ущерба, нанесенного ограничительными мерами из-за пандемии нового коронавируса общественному транспорту.

Это предусмотрено заключенным в мае соглашением между мэрией Лондона и правительством Великобритании, которое согласилось выделить в качестве чрезвычайной помощи 1,6 млрд фунтов ($1,95 млрд) на поддержку системы общественного транспорта столицы. Его доходы из-за пандемии упали на 90%.

Прокатиться за 27 с половиной фунтов

С 22 июня стоимость въезда в центр Лондона будет повышена с 11,5 фунта до 15 фунтов (с 990 до 1 286 рублей по нынешнему курсу). Помимо этого, будет расширено время, когда она будет взиматься - с 07:00 до 22:00 часов, а не до 18:00, как до этого, также будет отменен бесплатный въезд по выходным и праздничным дням.

С апреля 2019 года владельцам автомобилей, которые не соответствуют новым жестким экологическим нормам, также приходится платить дополнительный экологический взнос в размере 12,5 фунта (1 072 рубля). Он распространяется на обладателей автомобилей с дизельными двигателями, возраст которых превышает 4 года, и машин с бензиновыми двигателями старше 13 лет.

Таким образом, прокатиться в центре городе на дизельном автомобиле 2015 года выпуска или, скажем, на бензиновом автомобиле, приобретенном в начале двухтысячных годов или раньше, обойдется владельцу в 27,5 фунта (почти 2,5 тыс. рублей). Нынешнее же повышение стоимости въезда в центральную часть города было анонсировано как временная мера, но когда цена будет снижена, не уточняется.

Платный въезд в наиболее оживленную центральную часть Лондона взимается с 2003 года, изначально он составлял 5 фунтов (6,2 доллара). Он не распространяется на владельцев автомобилей с электрическим двигателем.

Больше места пешеходам и велосипедистам

По оценкам городских властей, подобная мера позволит избежать увеличения пробок, которые в ином случае могли возникнуть из-за того, что многие британцы из-за коронавируса предпочитают не пользоваться общественным транспортом. По оценкам мэрии, после повышения тарифов число автомобильных поездок в центр сократиться на треть, что позволит сделать воздух в городе чище на 11%.

Параллельно, как говорится в распространенном заявлении мэра Лондона Садика Хана, городские власти создали 19 тыс. кв. метров дополнительного пространства для пешеходов и велосипедистов. Как убедился корр. ТАСС, на многих улицах в центре города появилась новая разметка. В результате на бывших трехполосных дорогах, таких как, например, Портленд-плейс, для движения машин осталась лишь одна полоса. Еще одна отведена для автобусов и такси и еще одна - переделана в велодорожку.

Изменилась и одна из основных торговых улиц горда, Риджент-стрит. Власти установили вдоль обеих сторон дороги пластиковые ограждения, значительно увеличив таким образом за счет дорожного полотна размер тротуаров.

13 мая в Великобритании начался первый этап ослабления карантина, введенного из-за пандемии 23 марта, а с 1 июня - второй. Частично возобновили работу школы, заработали некоторые магазины и рынки, людям разрешили встречаться компаниями не больше шести человек, но исключительно на открытом воздухе. 15 июня открылось большинство непродовольственных магазинов, а также зоопарки и кинотеатры для автомобилистов.

По последним данным Минздрава Великобритании, количество случаев инфицирования коронавирусом нового типа в стране превысило 304 тыс., а число летальных исходов приближается к 43 тыс.