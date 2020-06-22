На Мамаевом кургане в Волгограде зажгли свечи в память о погибших на войне

ВОЛГОГРАД, 22 июня. /ТАСС/. Патриотическая акция "Завтра была война" с горящими свечами и возложением цветов к Вечному огню в память о погибших во время Великой Отечественной войны прошла поздним вечером в воскресенье на Мамаевом кургане в Волгограде, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Светлана Смольянинова.

"Девятый год подряд накануне годовщины начала войны мы проводим эту акцию на Мамаевом кургане. Сотрудники областного главка МВД выступили ее инициаторами, затем акцию поддержали во многих других городах, с 2014 года она стала всероссийской", - сказала Смольянинова.

Она уточнила, что из-за ограничений еще действующего в регионе режима самоизоляции число участников акции было существенно сокращено - с 5 тыс. полицейских и представителей других силовых структур в прошлом году до нескольких сотен сейчас. "Соблюдая социальную дистанцию, в масках и перчатках, собравшиеся в этот поздний вечер на Мамаевом кургане сотрудники правоохранительных органов , губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, руководители силовых ведомств, зажгли свечи в память о павших, возложили цветы к Вечному огню. Метроном отстучал минуту молчания", - рассказала Смольянинова.

Директор музея-панорамы "Сталинградская битва" Алексей Дементьев отметил, что во время проведения акции подпорная стена у монумента "Родина-мать зовет!" и сама 85-метровая скульптура были подсвечены.