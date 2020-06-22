Роструд напомнил россиянам о сокращенной рабочей неделе

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Текущая рабочая неделя будет сокращенной в связи с проведением парада Победы в среду, 24 июня. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Роструда в понедельник.

"В соответствии с указом президента России 24 июня объявлен нерабочим днем с сохранением заработной платы. Таким образом, рабочими будут дни с 22 по 23 июня и с 25 по 26 июня", - рассказали в Роструде.

В ведомстве уточнили, что объявление нерабочего дня на размере заработной платы не отражается, месячная зарплата работников не снижается.

В Роструде также напомнили, что 23 июня не считается предпраздничным днем, и его продолжительность не будет сокращаться.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией. Президент России Владимир Путин 26 мая объявил, что парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня. В ту же дату в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.