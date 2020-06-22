Российские врачи прилетели в Армению для помощи в борьбе с коронавирусом

ЕРЕВАН, 22 июня. /ТАСС/. Первая группа российских врачей прилетела в Ереван специальным рейсом из Москвы для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Об этом в понедельник на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

"На инициативу Минздрава откликнулись 50 российских врачей и прибыли в Армению для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Следующая группа медиков из России ожидается в июле", - сообщил министр.

Этим же рейсом в Армению были доставлены медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты. Минздрав поблагодарил за помощь благотворительный фонд "Вива" и члена совета его попечителей Геворка Мелконяна.

Ранее в Армению прибыли врачи из Франции и Литвы. Ситуация, связанная с распространением коронавируса в Армении, остается сложной. В последние 12 дней фиксировалось от 200 до 600 новых случаев инфицирования. На данный момент коронавирусом заразились 20 588 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Армении был зарегистрирован 1 марта. 16 марта в стране были введены режим чрезвычайного положения и строгий карантин, позднее эти меры продлили до 13 июля. 18 мая правительство отменило все экономические ограничения, начали работать общественный транспорт, рестораны и торговые центры. После отмены ограничений число заражений резко возросло, 25 мая был введен обязательный масочный режим.

В начале июня премьер Армении Никол Пашинян заявил, что масштаб нарушений норм эпидемической безопасности является катастрофическим. По его оценке, страна стоит на пороге гуманитарной катастрофы. На фоне этих заявлений 8 июня он уволил глав силовых ведомств, отметив, что они не смогли удержать ситуацию под контролем.