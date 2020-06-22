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75-летие Победы
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Токаев планирует присутствовать на параде Победы в Москве

Парад состоится 24 июня

НУР-СУЛТАН, 22 июня. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует присутствовать в качестве гостя на параде Победы в Москве 24 июня. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали в понедельник.

"Как ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев планирует принять участие в качестве почетного гостя в параде Победы, который состоится в Москве 24 июня 2020 года", - написал Уали на своей странице в Facebook.

Ранее президенты Азербайджана и Туркмении, а также премьер Армении сообщили, что не смогут присутствовать на параде Победы в Москве.

Парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в этом году был перенесен с 9 мая на более поздний срок в связи с пандемией коронавируса. Президент России Владимир Путин 26 мая объявил, что парад Победы на Красной площади пройдет 24 июня. В ту же дату в 1945 году состоялся исторический Парад победителей.

Теги
КазахстанРоссияТокаев, Касым-Жомарт Кемелулы75-летие Победы
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