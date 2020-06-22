Украина рассекретила документы об аварии на Чернобыльской АЭС

КИЕВ, 22 июня. /ТАСС/. Архив Службы безопасности Украины (СБУ) и Украинский институт национальной памяти (УИНП) рассекретили документы о строительстве Чернобыльской АЭС и об аварии на станции. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба СБУ, ссылаясь на опубликованную вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии".

Издание, презентация которого состоялась в чернобыльской зоне отчуждения с онлайн-трансляцией на странице УИНП, содержит документы, охватывающие период с начала 1970-х до ноября 1986 года. Всего в книге представлены 229 документов, большая часть из них публикуется впервые.

Как следует из архивных дел, аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако о них не сообщалось. "Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших в 1986, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь на 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительстве "саркофага" [над аварийным блоком станции]", - сказал директор архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

По словам директора УИНП Антона Дробовича, по этим материалам "можно лучше понять трагедию: предпосылки катастрофы, рапорт и материалы, которые свидетельствуют о "маленьких" авариях, которые происходили на ЧАЭС раньше и были скрыты".

Ранее украинская спецслужба опубликовала секретные документы - докладные записки, информационные сообщения и др. о фактах некачественного строительства и монтажных работах, о нарушении технологической дисциплины и правил безопасности на ЧАЭС.

Согласно рассекреченным материалам КГБ УССР, с 1971 по 1981 год на станции было зафиксировано 29 аварийных остановок, в том числе несколько незначительных аварий. Восемь из них произошли по вине персонала. СБУ также обнародовала документы о ликвидации последствий аварии 1986 года, о неготовности государственных органов к масштабам такой трагедии. Ряд документов указывает на недостаток необходимой спецодежды, снаряжения и оборудования для проведения аварийных работ. В архивных документах также указывается, что радиационная обстановка оставалась недостаточно изученной, кроме того, даже после аварии 26 апреля 1986 года пульты управления АЭС некоторое время никто не контролировал.