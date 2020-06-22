Песков сомневается, что Путин в курсе письма деятелей культуры о деле "Седьмой студии"

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сомневается, что глава государства Владимир Путин в курсе обращения деятелей культуры с просьбой отозвать иск по делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова. 20 июня было опубликовано письмо на имя министра культуры с такой просьбой.

Песков подчеркнул, что Путин "не является адресатом этого обращения, не имеет никакого права вмешиваться в работу следственных органов и никогда этого не делает".

"Я не думаю, что он в курсе этого обращения, это новая информация", - добавил представитель Кремля.

Мещанский суд Москвы 22 июня начинает прения сторон по делу "Седьмой студии" режиссера Серебренникова, в ходе которых гособвинение назовет наказание, которое считает справедливым для обвиняемых. В ходе прений стороны смогут обобщить доказательства и заявить о своей позиции по итогам процесса.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа", на который в 2011-2014 годах Минкультуры выделило более 214 млн рублей. Для реализации проекта он создал автономную некоммерческую организацию (АНО) "Седьмая студия", сотрудники которой разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта "Платформа", содержавшие, как полагают следователи, заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости. Всего, считает следствие, было похищено более 130 млн рублей, выделенных из федерального бюджета.

На скамье подсудимых, помимо Серебренникова, находятся продюсеры Юрий Итин и Алексей Малобродский, а также экс-сотрудник Минкультуры РФ Софья Апфельбаум. Дело в отношении бухгалтера студии Нины Масляевой, выделенное в отдельное производство, рассматривается также в Мещанском суде Москвы.