Матвиенко: решение кабмина о скидках на проезд в купе для детей поддержит школьный туризм

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Постановление правительства о дополнительных скидках для детей на проезд в купейных вагонах будет способствовать развитию школьного туризма, отметила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Это реальная поддержка школьного туризма, больше детей смогут знакомиться с российскими достопримечательностями, смогут путешествовать по стране с комфортом. Это много значит, особенно с учетом наших расстояний. И то, что в нынешний непростой период бюджет выделяет деньги на детские билеты, в очередной раз показывает: забота о детях - наш главный приоритет", - сказала Матвиенко журналистам.

Она напомнила, что данная инициатива была озвучена в феврале на пленарном заседании Совфеда, в котором участвовал глава РЖД Олег Белозеров.

"Она [инициатива] поступила в Совет Федерации от главы Республики Карелия, где столкнулись с проблемой. РЖД на некоторых направлениях заменили плацкартные вагоны на двухэтажные купейные. Это новый тип вагонов, на них не распространялось субсидирование билетов для школьников в учебный период. Регион обратился к нам за помощью", - уточнила спикер палаты.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительной скидке на железнодорожные билеты для школьников. Согласно документу, билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе для детей старше 10 лет можно будет приобрести за 50% стоимости. Пониженный тариф будет действовать для школьников и воспитанников общеобразовательных учреждений во время учебного года - с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Ранее такая скидка предоставлялась на проезд в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.