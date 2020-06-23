Крупнейшие военные парады на Дальнем Востоке из-за пандемии пройдут без зрителей

ХАБАРОВСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти в Хабаровске, Владивостоке, Чите, Уссурийске и Улан-Удэ из-за сложной эпидемиологической ситуации решили, что военные парады 24 июня в этих городах пройдут без зрителей. Жители регионов смогут увидеть их онлайн - в интернете и в эфире местных телеканалов, сообщили ТАСС во вторник в правительствах субъектов.

На территории Восточного военного округа 24 июня парады пройдут в семи городах. Колонны военнослужащих промаршируют по улицам Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Уссурийска, Белогорска, Читы и Улан-Удэ. Кроме того, в дальневосточных регионах пройдут 47 торжественных шествий. Ожидается, что в парадах и шествиях примут участие около 21 тыс. человек, свыше 600 единиц колесной и гусеничной техники.

"В Хабаровске парад военной техники из-за сложной эпидемиологической обстановки решено провести без зрителей", - сообщили в пресс-службе губернатора и правительства края. При этом в городе пройдет главный парад Восточного военного округа (ВВО), в котором примут участие более 3,4 тыс. человек и 164 единицы автомобильной и гусеничной техники. В небе над столицей ВВО пролетят 30 воздушных судов.

Во Владивостоке и Уссурийске парады Победы также пройдут без зрителей. Все участники шествия, а также приглашенные на трибуны почетные гости и представители СМИ, которые будут задействованы в освещении парадов, предварительно протестированы на коронавирус. В Белогорске Амурской области, который станет самым маленьким из городов в России, где проведут военный парад, в среду на четыре часа перекроют въезд в город. Попасть на его территорию смогут только местные жители и те, кто приедет туда в командировку.

Без зрителей пройдет и военный парад в Улан-Удэ, однако приглашение на мероприятие получат медики, волонтеры и сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. В Чите парад также пройдет без зрителей, на центральной площади города будут присутствовать представители ВВО и региональных властей, для остальных жителей организуют онлайн-трансляцию.

Президент России Владимир Путин ранее из-за вспышки коронавируса перенес парады Победы с 9 мая на 24 июня. Выбор даты неслучаен: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади. Военные парады пройдут в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях, в остальных планируется проведение праздничных шествий и других торжеств.