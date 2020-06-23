Прокуратура добилась перечисления выплат врачам на сумму более 180 млн рублей

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Более 180 млн рублей стимулирующих выплат перечислено врачам, ведущим борьбу с коронавирусной инфекцией, после вмешательства прокуратуры за последнюю неделю. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры.

"Анализ деятельности органов прокуратуры по-прежнему свидетельствует о наличии нарушений, связанных с необеспечением прав медицинского персонала. За истекшую неделю мерами прокурорского реагирования восстановлены права 2,1 тыс. медицинских сотрудников, обеспечено перечисление им 180,7 млн рублей стимулирующих выплат", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Так, по итогам проведенных прокурорских проверок в Кабардино-Балкарии 594 медицинским работникам выплачено 8 млн рублей. По требованию прокуратуры Чеченской Республики восстановлены права 124 сотрудников учреждений здравоохранения, которым погашена задолженность на сумму 4,7 млн рублей.

На постоянном контроле прокуратуры находятся вопросы соблюдения прав пациентов при оказании медицинской помощи, бесперебойном лекарственном обеспечении. "В Свердловской области потребовалось прокурорское реагирование в связи с недостаточным оснащением 10 медицинских учреждений аппаратами искусственной вентиляции легких, используемых для лечения заболеваний, не связанных с коронавирусной инфекцией. Для устранения нарушений приняты необходимые меры", - сообщили в Генпрокуратуре.

Кроме того, за неделю защищены трудовые права 7 тыс. граждан, которым выплачена задолженность по зарплате в размере более 411,4 млн рублей. В Генпрокуратуре сообщили, что в рамках обеспечения прав граждан на получение социальной поддержки прокурорами пресекались нарушения, связанные с несвоевременным рассмотрением заявлений, неправомерным занижением сумм социальных выплат. В ведомстве также отметили, что по результатам прокурорского вмешательства восстановлены права 33 предпринимателей на получение мер государственной поддержки, погашена просроченная задолженность по исполненным контрактам на сумму более 386 млн рублей, пресечено 140 необоснованных проверок контролирующими органами.