В Приморье снимаются ограничения на въезд в город Находку и работу гостиниц

ВЛАДИВОСТОК, 23 июня. /ТАСС/. Ограничения на въезд в город Находку, где наблюдались высокие темпы заражения коронавирусом, снимают в Приморье. Кроме того, 24 июня открываются гостиницы и экскурсионные парки, сообщила пресс-служба правительства края во вторник.

Ограничение на въезд и выезд из города Находки на юге региона, где фиксировался высокий рост заражения коронавирусом нового типа, власти ввели 8 мая. На тот момент темпы роста инфицированных в Находке почти в два раза превышали средние показатели по краю.

"С завтрашнего дня они [гостиницы] смогут работать в полном объеме, сохраняя социальное дистанцирование граждан, перчаточно-масочный режим. Также открываются ландшафтные и исторические парки. Снимаем пропускной режим с Находки", - цитирует пресс-служба губернатора края Олега Кожемяко.

Если заболеваемость будет снижаться, к выходным могут быть открыты и летние кафе.

За минувшие сутки коронавирус выявлен у 85 жителей края, общее число заразившихся с начала пандемии - 3 728 человек, выздоровели 2 151, умерли 37 человек. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, предполагающий обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции.