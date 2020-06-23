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В Кремле не комментируют работу правоохранителей с организаторами одиночных пикетов

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков переадресовал вопрос в МВД

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Кремль не комментирует вопрос об ограничениях на проведение одиночных пикетов. Как заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, этот вопрос нужно адресовать МВД.

"Здесь аргументацию нужно получать именно из МВД", - сказал он в ответ на вопрос, не считают ли в Кремле противозаконными меры правоохранителей против одиночных пикетов.

"Вы не забывайте, что все-таки еще так или иначе эпидемиологическая ситуация полностью в норму не вернулась, существуют определенные ограничения", - добавил он.

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