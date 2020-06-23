ЕСПЧ присудил более €65 тыс. истцам, чьи сайты были заблокированы в России

ПАРИЖ, 23 июня. /ТАСС/. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял во вторник на заседании в Страсбурге ряд решений по жалобам против России за блокировку Роскомнадзором ряда интернет-сайтов. Согласно распространенным ЕСПЧ коммюнике, Россия будет обязана выплатить истцам в целом более €65 тыс.

В частности, дело "Флавиус" и другие против России" объединяло жалобы ООО "Флавиус" - владельца сайта grani.ru, а также принадлежащего Гарри Каспарову интернет-сайта kasparov.ru. Также в этом деле фигурирует жалоба ООО "Медиафокус" - владельца интернет-газеты "Ежедневный журнал".

В марте 2014 года Роскомнадзор заблокировал доступ к этим сайтам. Блокировка была произведена по запросу Генпрокуратуры, действовавшей в соответствии со статьей 15.3 закона "Об информации", в отношении контента, который содержал призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в массовых публичных мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. ЕСПЧ в своем решении по делу "Флавиус" и другие" усмотрел, что имело место нарушение статей 10 Европейской конвенции (свобода выражения мнения), а также статьи 13 (право на эффективное средство правовой защиты). Суд постановил, что Россия как государство-ответчик обязана выплатить в течение трех месяцев по €10 тыс. каждому заявителю в качестве компенсации морального ущерба, а также по €1 тыс. для компенсации расходов.

Судом также были рассмотрены во вторник еще три дела по жалобам на блокировку сайтов - "Владимир Харитонов против России", "Энгельс против России" и "Булгаков против России". По первому из них суд постановил выплатить €10 тыс. в качестве компенсации морального ущерба и €2 тыс. на компенсацию расходов. По второму делу выплата составит €10 тыс., по третьему - €10 тыс. компенсации морального ущерба и €91 на погашение расходов.