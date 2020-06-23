Володин: каждое тестирование в Госдуме выявляет депутатов с коронавирусом или антителами

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Каждое новое тестирование в Госдуме выявляет депутатов, которые либо заражены коронавирусом, либо уже перенесли вызванное им заболевание. Об этом во вторник на заседании нижней палаты сообщил ее спикер Вячеслав Володин.

Данную тему поднял депутат от КПРФ Алексей Куринный, он предложил разрешить доступ в здание Госдумы хотя бы для помощников депутатов. "У нас все помощники, которые работают, имеют не только право, но и обязанность приходить на работу. А когда речь идет об общественных помощниках, если вы об этом говорите, давайте обсудим", - ответил Володин.

Спикер напомнил, что у каждого депутата может быть 40 помощников на общественных началах. Володин попросил в связи с этим профильный комитет по контролю и регламенту обсудить, насколько необходимо присутствие таких помощников в здании на Охотном Ряду. При этом он напомнил, что ранее доступ им был закрыт, также были приостановлены экскурсии, закрылись столовые и буфеты.

"Коллеги, у нас каждый раз перед началом заседания по итогам тестирования обнаруживаются коллеги, которые либо больны, либо у них антитела", - сообщил Володин, отметив, что Госдума продолжает заседать. "Вы хотите, чтобы в этом здании было 6 тыс. человек минимум? - спросил спикер, напомнив, что заболевшие были и среди депутатов от КПРФ. - Вы что, хотите парализовать работу парламента?".

Ранее в интервью "Газете.ру" Володин сообщил, что более трех десятков депутатов Госдумы заражены коронавирусом или уже перенесли вызванное им заболевание.