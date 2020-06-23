Шествие к 75-летию Победы в Брянске пройдет с участием ветеранов, зрителей и юнармейцев

ТАСС, 23 июня. Торжественное шествие войск Брянского гарнизона, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, состоится в Брянске с участием зрителей и ветеранов. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По данным оперативного штаба, в области отмечается снижение заболеваемости и отсутствие осложнений эпидемиологической обстановки. В связи с чем 24 июня в Брянске пройдет торжественный марш войск Брянского территориального гарнизона с привлечением вооружения и военной техники, а также юнармейцев", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в правительстве региона, почетными гостями мероприятия станут ветераны Великой Отечественной войны. За состоянием их здоровья проследят медики, будут соблюдены все эпидемиологические меры предосторожности. Посмотреть прохождение войск также смогут жители и гости города. По традиции, шествие пройдет на площади Ленина.

В настоящий момент в Брянской области зарегистрировано 5 729 случаев новой коронавирусной инфекции, 74 из которых за минувшие сутки. Выздоровели 4 170 человек, умерли 34.