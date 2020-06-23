Росреестр запустил онлайн-проект о героях ВОВ "Улицы воинской славы"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Росреестр на официальном сайте и в социальных сетях запустил проект "Улицы воинской славы", посвященный героям Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства во вторник.

"Онлайн-проект "Улицы воинской славы" посвящен героям Великой Отечественной войны, в честь которых названы улицы в городах России. Масштабный проект объединил все территориальные управления Росреестра и собрал больше 400 улиц, названных в честь героев. Информация о них публикуется на официальном сайте ведомства и в социальных сетях", - сообщили в пресс-службе.

Также ведомство собрало онлайн-альбом родственников сотрудников Росреестра, которые приняли участие в Великой Отечественной войне. Более 400 фотографий с краткими биографиями военнослужащих появились на сайте Росреестра в разделе "Лица Победы".

Кроме того, совместно с Федеральной кадастровой палатой вышло издание "Имена героев на карте России". "В издание вошла информация о более чем 30 географических объектах Российской Федерации, названных в честь героев. Это дань памяти, огромного уважения и бесконечной благодарности защитникам нашей Родины", - прокомментировали в ведомстве.

Так, на каждом развороте сборника изображена карта с указанием географического объекта и биография героя войны. В издание включили биографию командира десантного судна Тихоокеанского флота СССР Василия Гурьева. Его именем назвали мыс на острове Шумшу, при высадке на который он погиб в ходе Курильской десантной операции. Отдельный разворот посвящен партизанке Вере Волошиной, которая попала в плен и была повешена в ноябре 1941 года. Ее имя носит гора в хребте Кузнецкий Алатау в Кемеровской области.