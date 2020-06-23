Путин: последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что уклад жизни россиян изменился за истекшие три месяца.

"Прошло всего три месяца. Обычно такой период - один квартал - пролетает быстро, порой даже незаметно. Но в эти, безусловно сложные дни, недели, месяцы у всех нас было совсем другое ощущение времени, слишком многое они в себя вместили: резко изменившийся уклад жизни, вынужденные ограничения для работы и общения, тревоги и опасения и даже горечь потерь, разлуки с родными, близкими, мысль о том, что будет завтра, как защитить, оградить от беды самых близких людей, как обеспечить семью, детей, поддержать родителей", - сказал глава государства.