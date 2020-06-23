Черноморский флот выстроился в Севастопольской бухте к параду Победы

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 июня. /ТАСС/. Черноморский флот выстроился в парадную линию в Севастопольской бухте для проведения парада Победы 24 июня, зрители увидят сторожевые корабли, большой десантный корабль, подводную лодку, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе флота.

"В акватории Севастопольской бухты, в рамках проведения праздничных мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сформирован парадный строй кораблей Черноморского флота", - говорится в сообщении.

В парадной линии жители и гости города-героя увидят подводную лодку "Колпино", малый ракетный корабль "Вышний Волочок", морской тральщик "Железняков", большой десантный корабль "Цезарь Куников", сторожевые корабли "Ладный" и "Пытливый", фрегат "Адмирал Эссен", а также сторожевой корабль Пограничной службы ФСБ России "Аметист".

Отмечается, что 24 июня командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов обойдет парадный строй кораблей и поздравит личный состав с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничный день на всех кораблях одновременно с Андреевским флагом будут подняты праздничные флаги расцвечивания, а в вечернее время контуры кораблей подсветят праздничной иллюминацией.

24 июня на Юге России военные парады пройдут городах-героях Волгограде, Керчи, Новороссийске и Севастополе, а также в Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Ставрополе, Владикавказе, Симферополе и Каспийске. В парадах примут участие более 43 тыс. военнослужащих, будет задействовано более 800 современных образцов вооружения и военной техники, а также техники времен Великой Отечественной войны.