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Пандемия коронавируса нового типа
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В Петербурге с 25 июня возобновят плановую госпитализацию и диспансеризацию

Ранее они были приостановлены из-за пандемии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Плановую госпитализацию и диспансеризацию населения в Санкт-Петербурге, приостановленные из-за пандемии, возобновят с 25 июня.

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Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"Снять с 25 июня запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа <…> на посещение пациентами всех амбулаторно-клинических медицинских организациях в плановом порядке, на плановую диспансеризацию населения", - говорится в опубликованном документе.

В постановлении также отмечается, что это не коснется перепрофилированных для госпитализации зараженных новым коронавирусом стационаров. С пятницы также снимается запрет на плановую вакцинацию взрослого населения и на прием новых пациентов в учреждения социальной защиты стационарного типа. Уже со среды, 23 июня, разрешается проводить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в Петербурге сейчас оказывают 24 медицинских учреждения, в их числе городские и федеральные. Плановую госпитализацию в стационары приостановили из-за пандемии согласно постановлению главного санитарного врача Санкт-Петербурга от 23 марта.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия коронавируса нового типа
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