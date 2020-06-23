В Петербурге с 25 июня возобновят плановую госпитализацию и диспансеризацию

Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова.

"Снять с 25 июня запрет на плановую госпитализацию пациентов в медицинские организации стационарного типа <…> на посещение пациентами всех амбулаторно-клинических медицинских организациях в плановом порядке, на плановую диспансеризацию населения", - говорится в опубликованном документе.

В постановлении также отмечается, что это не коснется перепрофилированных для госпитализации зараженных новым коронавирусом стационаров. С пятницы также снимается запрет на плановую вакцинацию взрослого населения и на прием новых пациентов в учреждения социальной защиты стационарного типа. Уже со среды, 23 июня, разрешается проводить медицинскую реабилитацию и санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям.

Помощь пациентам с коронавирусной инфекцией в Петербурге сейчас оказывают 24 медицинских учреждения, в их числе городские и федеральные. Плановую госпитализацию в стационары приостановили из-за пандемии согласно постановлению главного санитарного врача Санкт-Петербурга от 23 марта.