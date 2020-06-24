Путин примет парад на Красной площади, даст прием для зарубежных гостей и вручит госпремии

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет военный парад на Красной площади, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В графике главы государства на среду также - прием для иностранных гостей в Кремле и церемония вручения государственных премий.

"24 июня в Москве на Красной площади президент России - Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Владимир Путин примет военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, а также совместно с главами иностранных государств, прибывшими в Москву для участия в праздничных мероприятиях, возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата", - сообщила пресс-служба Кремля.

Парад должен был по традиции состоятся 9 мая, однако он был перенесен из-за пандемии коронавируса (при этом над столицей в воздушном параде пролетели военные самолеты и вертолеты). Новая дата - 24 июня - приурочена к годовщине исторического Парада Победы на Красной площади в 1945 году. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, принятию решения о проведении парада предшествовал глубокий анализ эпидемиологической ситуации в России, основанный на выводах специалистов.

В Кремль Путин приезжал и непосредственно в День Победы, он тогда возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата и с Ивановской площади наблюдал за воздушным парадом, а затем на Соборной площади провел смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка.

Общение с главами делегаций

Как сообщила пресс-служба российского лидера, после парада Победы и возложения цветов для глав иностранных государств состоится торжественный прием от имени президента России в Большом Кремлевском дворце. Это будет первое такое мероприятие в Кремле с начала эпидемии коронавируса. Традиционный прием по случаю Дня России 12 июня в этом году не состоялся. В предыдущий раз торжественный прием в Большом Кремлевском дворце давался 11 декабря прошлого года по случаю Дня Героев Отечества.

"Конечно, на полях этих общих мероприятий, как правило, и происходят отдельные контакты, поэтому общение состоится", - сказал пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, запланированы ли встречи Путина с иностранными лидерами.

Как ожидают в Кремле, среди высоких гостей парада Победы будут руководители Абхазии, Белоруссии, Боснии и Герцеговины (сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик - прим. ТАСС), Казахстана, Киргизии, Молдовы, Сербии, Таджикистана, Узбекистана и Южной Осетии. По словам Пескова, также будут присутствовать исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович и генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась. Как отметил пресс-секретарь российского лидера, в Кремле с пониманием относятся к тому, что некоторые лидеры, ранее выражавшие свою готовность принять участие в торжествах, по тем или иным причинам не смогут приехать в Москву.

Во вторник президент РФ уже провел отдельные двусторонние встречи в Кремле с президентом Сербии Александаром Вучичем и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Вручение госпремий

В стенах Кремля в среду впервые с начала эпидемии состоится также торжественная церемония награждения с участием президента России. Вручение государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности, благотворительности и правозащиты, как правило, проходит 12 июня, однако в этом году в День России Путин провел награждение Героев Труда, причем сама церемония прошла на Поклонной горе. Вручение госпремий же было перенесено на 24 июня и, как ранее предположил Песков, церемония может пройти "в несколько сокращенном формате, в том числе с точки зрения количества участников". "Не знаю, как будет с протокольной точки зрения, но тем не менее, да, церемония состоится в Кремле", - сказал пресс-секретарь президента.

Госпремии за 2019 года в области науки и технологий были присуждены коллективу ученых Института теплофизики имени С. С. Кутателадзе Сибирского отделения РАН - за вклад в развитие мировой индустрии углеродных нанотрубок, представителям компании "Биокад" - за создание лекарств для лечения онкологических и аутоиммунных заболеваний, а также директору Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого (Кунсткамера) РАН Андрею Головневу - за изучение культурного наследия народов Арктики.

Лауреатами государственных премий за 2019 год в области литературы и искусства стали директор музея-усадьбы С. В. Рахманинова "Ивановка" Александр Ермаков, писатель, литературовед Валентин Курбатов и директор Иркутского регионального центра русского языка, фольклора и этнографии Галина Медведева.

Лауреатами Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности стали композитор Давид Тухманов и главный врач столичной ГКБ № 15 имени О. М. Филатова Валерий Вечорко.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР. Помимо денежного вознаграждения (с 2020 года размер премии был увеличен вдвое до 10 млн рублей) лауреаты получают диплом, почетный знак, а также фрачный знак.