ВЦИОМ: большинство россиян планируют смотреть парад Победы по телевизору

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Большинство россиян (76%) планируют смотреть парад Победы по телевизору, а каждый десятый заявил о намерении присутствовать лично. Такие данные приведены в результатах исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), которое имеется в распоряжении ТАСС.

"По сравнению с 2018 годом эти показатели существенно изменились в пользу телесмотрения, что объясняется прежде всего последствиями пандемии коронавируса и действием ряда ограничительных мер", - комментируют специалисты ВЦИОМ приведенные данные.

Опрос также показал, что главными смыслами парада Победы россияне считают сохранение памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне (29%) и выражение благодарности нашим предкам (25%). Также, по мнению 16% граждан, торжество способствует патриотическому воспитанию молодежи. При этом 13% респондентов воспринимают парад как возможность продемонстрировать военную мощь страны.

В день парада, 24 июня, объявленный нерабочим, четверть опрошенных (25%) планируют заниматься домашними делами, а 20% все же планируют работать. Более трети (35%) опрошенных будут смотреть телевизор, 22% собираются принять участие в праздничных мероприятиях, 19% намерены смотреть праздничный салют. При этом 11% респондентов отметили, что парад Победы их не интересует, 9% россиян в этот день хотят отдохнуть на природе, а 8% собираются пойти в гости или сами принять гостей.

По словам генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова, главной особенностью парада Победы в 2020 году - это проведение его в условиях незакончившейся пандемии и стартовавшего экономического кризиса.

"Этот двойной "социальный шок" немного снизил интерес к параду и сильно сократил число россиян, планирующих увидеть его лично, в пользу телесмотрения. Впервые появилась небольшая группа недовольных и раздосадованных респондентов, которые считают парад и вовсе ненужным, "дорогостоящей показухой". Такие реакции объясняются невротическим состоянием, в котором находится наше общество. Это состояние постепенного выхода из тяжелой двухмесячной борьбы с коронавирусом, усугубленное снижением доходов и потерей работы частью россиян", - сказал Федоров.

Об опросе

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 21 июня 2020 года. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 2 тыс. респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.