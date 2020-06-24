В параде Победы в Цхинвале примут участие свыше тысячи военнослужащих Южной Осетии и РФ

ЦХИНВАЛ, 24 июня. /ТАСС/. Свыше тысячи военнослужащих Южной Осетии и военных российских подразделений, дислоцированных в республике, примут участие в параде в Цхинвале, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он станет одним их самых масштабных за все годы, сообщила ТАСС пресс-секретарь Министерства обороны Южной Осетии Инга Чехоева.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов ранее заявил, что военный парад, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Цхинвале в один день с парадом в Москве - 24 июня. Сам югоосетинский лидер примет участие в параде Победы на Красной площади. Ранее он объявлял о переносе парада в республике, запланированного на 9 мая, на более позднее время из-за коронавируса.

"Парад Победы, который пройдет на Театральной площади Цхинвала 24 июня, станет одним их самых масштабных за все годы. В нем примут участие свыше тысячи военнослужащих - парадные расчеты и знаменные группы Министерства обороны, МВД, МЧС, Министерства юстиции, Пограничной службы КГБ Южной Осетии, а также Погрануправления ФСБ России и 4-й российской военной базы", - рассказала Чехоева. Она уточнила, что в целом в военном параде примут участие свыше 30 парадных расчетов и 35 единиц военной техники.

В первый раз на парад

По словам пресс-секретаря, впервые в параде примут участие курсанты высших учебных заведений Министерства обороны и МВД России, которые ранее из-за распространения пандемии коронавируса вернулись на родину. "Также впервые мы увидим на площади конницу Погрануправления ФСБ России, а также парадный расчет девушек - курсанток российских военных вузов", - уточнила она.

В отсутствии президента республики парад примет председатель правительства Эрик Пухаев, командовать парадом будет министр обороны генерал-лейтенант Ибрагим Гассеев. Завершится празднование салютом над Цхинвалом.

Из Южной Осетии ушли на фронт 23 736 человек, 11,7 тыс. погибли, более 7 тыс. пропали без вести. Звания "Герой Советского Союза" были удостоены 36 осетин. В республике сегодня живут 10 ветеранов-участников Великой Отечественной войны и 75 тружеников тыла.