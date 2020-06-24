Мадуро отменил военные парады 24 июня и 5 июля из-за пандемии

БОГОТА, 24 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение отменить военные парады, которые были запланированы на 24 июня и 5 июля, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. Соответствующее заявление он сделал во вторник во время выступления в Каракасе.

"В связи со строгим карантином отменяются военные парады, запланированные на 24 июня и 5 июля", - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что данные мероприятия будут перенесены на более поздний срок.

24 июня Боливарианская Республика отмечает День победы в битве при Карабобо, 5 июля - День независимости.

Правительство Венесуэлы сообщило о первых двух случаях заражения коронавирусом нового типа в республике 13 марта, в тот же день был введен режим чрезвычайного положения. 17 марта Мадуро объявил о решении ввести карантин на всей территории страны. По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Венесуэле достигло 4 185. От заболеваний, вызываемых инфекцией, умерли 35 человек.