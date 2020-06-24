FT: против EasyJet подали коллективный иск после утечки данных 9 млн ее клиентов

ТАСС, 24 июня. Более 10 тыс. человек подали коллективный иск против британской авиакомпании EasyJet после того, как злоумышленники получили доступ к данным примерно 9 млн ее клиентов в результате хакерской атаки. Об этом сообщила во вторник газета Financial Times со ссылкой на адвокатов потерпевших.

К иску присоединились клиенты EasyJet из более чем 50 стран, отмечают источники газеты. По их словам, это одно из крупнейших групповых судебных жалоб в Великобритании, связанных с утечкой персональной информации.

По сведениям газеты, дело против авиаперевозчика в суде взялась вести лондонская юридическая фирма PGMBM. Представители авиакомпании в свою очередь заявили, что осведомлены об исковой инициативе. "Нам известно, что занимающаяся групповыми исками юридическая контора подала претензию в Верховный суд [Великобритании], а также то, что другие [подобные] фирмы рекламируют свои услуги в этом же отношении. Это не редкость, и тот факт, что фирмы занимаются рекламой, не означает наличие у них серьезных претензий", - приводит газета комментарий EasyJet.

В мае EasyJet подверглась хакерской атаке, в результате чего злоумышленники получили доступ к базе данных электронных адресов и сведений о поездках примерно 9 млн клиентов, а также к информации о кредитных картах примерно 2,2 тыс. из них.