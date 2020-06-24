Оркестр штаба ТОФ дал концерт в центре Владивостока в честь 75-летия Победы

ВЛАДИВОСТОК, 24 июня. /ТАСС/. Оркестр штаба Тихоокеанского флота (ТОФ) в среду в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне дал после парада концерт для ветеранов, жителей и гостей Владивостока, продолжив всероссийскую акцию "Звон Победы". Об этом сообщила пресс-служба ТОФ.

Утром во Владивостоке состоялся парад, в котором приняли участие около 1,5 тыс. человек и 57 единиц техники. Мероприятие прошло без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, из-за пасмурной погоды была отменена его воздушная часть.

"В 12:00 по местному времени (5:00 мск) в рамках всероссийской акции "Звон Победы" на кораблях и судах Тихоокеанского флота в память о героях Великой Отечественной войны в течение минуты звучали корабельные рынды и гудки. <...> [Затем] оркестр штаба ТОФ под управлением капитана третьего ранга Ильи Сергеева дал часовой плац-концерт, в ходе которого флотские музыканты исполнили военные марши и песни военных лет", - говорится в сообщении пресс-службы. Концерт состоялся в Адмиральском сквере в центре города, всего для выступления на открытом воздухе было подготовлено 15 музыкальных произведений.

В рамках всероссийской акции прозвучал колокольный звон в Покровском соборе Владивостока, который эхом отозвался во многих других церквях и храмах Приморья. К ней присоединились почти все крупные заводы и промышленные предприятия края. Праздничные гудки можно было услышать на "Дальзаводе" во Владивостоке, заводах "Звезда" в Большом Камне и "Прогресс" в Арсеньеве, Находкинском и Славянском судоремонтных заводах. На площади Семеновская во Владивостоке в полдень синхронно подали сигнал автобусы, к ним присоединились автомобилисты.

Президент России Владимир Путин ранее из-за вспышки коронавируса перенес парады Победы с 9 мая на 24 июня. Выбор даты неслучаен: именно в этот день в 1945 году состоялся первый парад Победы на Красной площади. Военные парады пройдут всего в 28 городах, в том числе в девяти городах-героях, в остальных планируется проведение праздничных шествий и других торжеств.