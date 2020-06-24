Суд поддержал инициативу Трампа, обязывающую больницы заранее сообщать цены

ТАСС, 24 июня. Федеральный суд столичного округа Колумбия поддержал инициативу администрации президента США Дональда Трампа, согласно которой больницы и медицинские страховые компании обязаны публиковать оговоренные цены на оказываемые ими услуги. Как пишет во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации, конкретные цифры обычно держатся в секрете.

По информации издания, обозначенное предложение является частью глобальных усилий администрации Белого дома по повышению прозрачности деятельности в области здравоохранения. Медицинские учреждения и страховщики зачастую проводят переговоры о связанных с лечением пациентов потенциальных сделках за закрытыми дверями. Из-за такого подхода, как утверждает газета, клиенты узнают о стоимости оказанных им услуг постфактум.

Как указывают представители американской администрации, увеличение прозрачности цен позволит снизить ценовую политику и сделать расценки в индустрии здравоохранения более предсказуемыми. В отрасли наблюдается огромный диапазон цен в связи с тем, что оплатой больничных счетов занимаются страховые фирмы, пишет газета. Например, обычный тест на анализ крови может стоить от $11 до $1 тыс., цены тестов на коронавирус демонстрируют схожую вариативность: их стоимость колеблется от $27 до $2 315.

Американская ассоциация больниц в ходе судебного процесса утверждала, что Белый дом не имеет законных полномочий требовать публикации оговоренных цен, отмечает The New York Times. По ее сведениям, ассоциация предупредила о возможных неблагоприятных последствиях, к которым может привести такая инициатива. Однако судья принял решение в пользу президентской администрации, отклонив и другие аргументы второй стороны. Организация в свою очередь заявила о намерении обжаловать вердикт. "Это предложение никак не поможет пациентам понять свои текущие расходы, - приводит газета слова вице-президента больничной ассоциации. - Это серьезно обременит госпитали во времена ограниченности ресурсов".

Указывается, что правило прозрачности цен вступит в силу в январе.

Лидер Белого дома назвал победой одобрение инициативы Федеральным судом. "Большая победа для пациентов - Федеральный суд поддержал транспарентность цен в госпиталях. Пациенты заслуживают знать цену на медицинское обслуживание до того, как они войдут в больницу. И благодаря моим действиям, они смогут это сделать", - написал Трамп во вторник на своей странице в Twitter.