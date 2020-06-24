Как Сибирь празднует 75-летие Победы

ТАСС, 24 июня. Регионы Сибири, несмотря на пандемию коронавируса, организовали масштабные праздничные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые прошли на земле, воде и в воздухе. В Кузбассе для торжественного марша восстановили дважды подбитый на фронте танк Т-34 и запустили в небо дирижабль с копией ордена Победы, в небо над Новосибирском поднялись вертолеты с портретами фронтовиков, а в Приангарье проходит 60-километровый заплыв по Байкалу.

По решению президента РФ Владимира Путина парад Победы, который не состоялся 9 мая из-за ограничений в связи с пандемией коронавируса, перенесен на 24 июня. Выбор даты неслучаен - именно в этот день в 1945 году состоялся первый Парад Победы на Красной площади. Сегодня праздничные мероприятия проходят во всех субъектах федерации. Власти регионов Сибири определили их масштаб в зависимости от эпидемической обстановки.

Сибиряки сражались на всех фронтах, служили на всех флотах, дивизии из Сибири обороняли Москву, Ленинград и Сталинград, участвовали в Курской битве и форсировали Днепр, освобождали от агрессора города Советского Союза и Восточной Европы, участвовали в штурмах Кенигсберга, Бреслау и Берлина. Поселок Диксон на полуострове Таймыр в 1942 году отразил атаку германского крейсера. Сибирь также стала центром эвакуации как производственных предприятий, развернувших работу в тылу, так и множества культурных, научных, образовательных учреждений.

Бессмертный полк в небе, Т-34 на земле

Единственный в Сибири парад Победы 24 июня состоялся в Новосибирске, он прошел без зрителей и транслировался в прямом телеэфире. Пешие расчеты военнослужащих Центрального военного округа, курсантов и силовиков прошли торжественным маршем по центральной площади города - площади Ленина - в сопровождении механизированной колонны. Вся техника, транспорт и сама площадь предварительно прошли санитарную обработку, а участников парада - около 2,2, тыс. человек - осмотрели военные медики.

Как сообщает пресс-служба военного округа, впервые в небе над Новосибирском в день парада Победы пролетели вертолеты Ми-8АМТШ-В. В их кабинах военные летчики разместили фотографии ветеранов и участников войны, родственников-фронтовиков и их сослуживцев. Механизированную колонну на земле, которая состояла из более чем 70 единиц техники, возглавил легендарный советский танк Т-34, техники собрали его целиком из оригинальных деталей.

Свой Т-34 для торжественного марша восстановили и в Кузбассе. Почти полвека боевая машина, сделанная из брони кузнецких металлургов и дважды подбитая на фронте, стояла на постаменте на площади Победы в Новокузнецке. Механики местного металлургического завода вместе с военнослужащими Юргинского военного гарнизона за 450 часов восстановили танк и завели двигатель. Т-34 возглавил праздничное шествие в Новокузнецке, за ним проследовали другие боевые машины - реактивные минометы БМ-13 "Катюша", фронтовые грузовики и другая техника. Механизированную колонну замыкали восстановленные энтузиастами мотоциклы и автомобили советского производства, а в небо поднялся дирижабль.

"Здесь, в Новокузнецке, был совершен настоящий трудовой подвиг. В годы войны на Кузнецком металлургическом комбинате [КМК] выплавили половину всей брони для советской армии. За это КМК был удостоен Ордена Кутузова I степени. Сегодня, в годовщину Парада Победы 1945-го, над городом впервые парит дирижабль с копией этого ордена, как 75 лет назад над Москвой парил дирижабль с копией ордена Победы. Это подарок жителям Новокузнецка и всего Кузбасса", - сказал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, открывая торжественный марш.

В Омске праздничное шествие в центре города открыли участники Великой Отечественной войны. Они проехали по Соборной площади на автомобильном кортеже в сопровождении медсестер. За фронтовиками по площади прошла маршем рота почетного караула Омского бронетанкового института. В составе колонны военной техники проехали армейские грузовики, боевые машины десанта, бронетранспортеры. Жители города смогли наблюдать за праздничным шествием на городских улицах, надев защитные маски, многие пришли на праздник семьями вместе с детьми.

Ветераны Росгвардии и общественники в Иркутской области устроили 60-километровый заплыв по озеру Байкал в честь 75-летия Победы. Ранним утром в среду на весельной надувной лодке со знаменем Победы они стартовали из поселка Листвянка и должны преодолеть дистанцию ближе к полуночи, причалив в районе города Байкальска. В пресс-службе управления Росгвардии по Иркутской области ТАСС уточнили, что преодолеть дистанцию участники заплыва ориентировочно должны к 23:00 (18:00 мск). Все участники имеют соответствующие навыки по плаванию на надувной лодке с веслами и физическую подготовку. Безопасность эстафеты-заплыва обеспечивают сотрудники МЧС и ОМОН. Температура воды в Байкале около +12 градусов.

Колокольный звон и птицы мира

В честь 75-летия Победы в регионах Сибири организована и масштабная культурная программа. Красноярск присоединился к всероссийскому проекту #Парадпобедителей. Молодые музыканты и артисты поют песни, читают стихи и прозу о войне. Во дворах Красноярска, где проживают ветераны, выступают музыкальные агитбригады. Некоторой компенсацией шествия, которое в этом году не проводится, стал проезд раритетной автотехники. Старинные автомобили в сопровождении ГИБДД прошли колонной по улицам города.

Ровно в полдень по местному времени в честь защитников Отечества и в знак приверженности к миру зазвонили колокола на звонницах 300 храмов в Красноярском крае. К акции "Звон Победы" присоединились и все храмы со звонницами в Барнауле. В это же время по центру столицы Алтайского края прошел оркестр Росгвардии, исполнив военные марши.

"В 12:00 (08:00 мск) на символической для Барнаула точке - нулевом километре в центре города - общественники, депутаты и представители Общественной палаты выпустили в небо белых голубей - символ мира", - рассказал ТАСС представитель мэрии. Он отметил, что все санитарно-эпидемические требования во время акции были соблюдены.

Юные жители Барнаула сегодня делают белых голубей в технике оригами. Такую акцию для них организовали в Барнаульском зоопарке. Мастерить птиц мира из бумаги их учат волонтеры, которые работают в масках и перчатках. Маленьких бумажных голубков дети потом смогут забрать домой на память. "Это настоящая добрая патриотическая акция, у нас замечательные волонтеры, добрые и профессиональные, они рассказывают [детям] о войне. Акция очень востребована, дети с огромным удовольствием в ней принимают участие, мамы с папами подключились к акции с большим интересом", - сказал ТАСС директор зоопарка Сергей Писарев.

Вечером, когда начнет смеркаться, регионы Сибири присоединятся к всероссийской акции "Лучи Победы". С помощью прожекторов осветят памятные места, которые связаны с Великой Отечественной войной. Завершатся праздничные мероприятия салютами в честь 75-летия Победы. Так, например, в Кузбассе впервые они одновременно пройдут сразу в 28 муниципалитетах - от крупных городов до небольших сельских территорий.