Участник Парада Победы 1945 года стал гостем парада в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Военный парад в честь 75-й годовщины Великой Победы в городе-герое Волгограде прошел без зрителей, однако среди приглашенных 100 почетных гостей на трибуне был единственный участник Парада Победы в Москве 1945 года Александр Колотушкин, передает корреспондент ТАСС.

"Ровно 75 лет прошло, тогда на Параде Победы в Москве был гвардии младшим сержантом, командиром зенитного орудия, сейчас полковник запаса, 30 лет служил в армии. Вот стою и радуюсь вместе с вами. Знаете, если бы не годы, и сегодня прошелся бы в парадном строю, я пока не хромаю", - рассказал 93-летний фронтовик.

Среди зрителей парада были и другие ветераны Великой Отечественной войны, участники Сталинградской битвы. Всех их в этот жаркий день (в Волгограде в тени около 33 градусов) окружили заботой социальные работники, волонтеры, каждого ветерана подвезли к трибуне на открытом мини-автомобиле.

"Несмотря ни на какие вирусы, пандемии сегодня настоящий праздник. Да, многие ветераны остались сегодня в силу возраста, состояния здоровья дома, они в кругу семьи смотрят парад и принимают поздравления", - сказал ТАСС председатель городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Александр Струков.

Торжественная часть

Перед торжественным шествием фронтовиков и жителей Волгоградской области поздравил с праздником полпред президента в Южном федеральном округе (ЮФО) Владимир Устинов. Он напомнил, что юбилейный год Победы объявлен указом президента Годом памяти и славы. Волгоград он назвал городам вечной славы, "который стал неприступным рубежом на пути врага". "Триумфом русского оружия здесь завершилась величайшая битва, которой не знало человечество", - отметил Устинов.

Парад начинают знаменные группы с Государственным флагом Российской Федерации, копий Знамени Победы и Знамени Вооруженных Сил Российской Федерации. Возглавляют пеший строй парада воины роты почетного караула. Затем - военнослужащие мотострелкового соединения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа. Участники пеших колонн одеты в современные комплекты боевого снаряжения "Ратник" с модернизированными автоматами АК-74М, новейшими АК-12, а также в форму пехотинцев, летчиков, моряков времен Великой Отечественной войны. В параде приняли участие более 1 тыс. военнослужащих.

Механизированную часть парада в Волгограде по традиции возглавил легендарный танк времен войны Т-34, а также историческая техника: автомобили ГАЗ-69, ЗИС-5, "Виллис", мотоцикл М-72. Всего в параде задействовано более 40 единиц современной боевой, специальной и ретротехники. По главной площади города в составе прошли реактивные системы залпового огня "Торнадо-Г", танки Т-90, новейшие боевые машины пехоты БМП-3, самоходные гаубицы "Мста-С", "Хоста", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", "Стрела-10", другая техника. В небе над Волгоградом прошел и воздушный парад. На высотах от 100 до 300 м на скоростях от 250 до 600 км/ч пролетели боевые вертолеты Ми-8АМТШ, Ми-28Н, Ми-35, самолеты Су-24М, Су-25, Су-27 и Су-34.

Затем всех присутствующих ожидал сюрприз - дневной фейерверк. Дымовые заряды цветов российского триколора были запущены с Аллеи Героев, композиция из красного, синего и белого цветов длиной более 70 метров проплыла над главной площадью города, где только что завершился военный парад. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поблагодарил участников торжественного военного шествия, вручил сувениры старшим парадных расчетов.

9 мая 2020 года, в День Победы, из-за сложной эпидемиологической обстановки торжественные мероприятия в городе-герое Волгограде прошли в новом формате, сохранив всенародный характер празднования. В администрации региона отметили, что все корректировки программы торжеств были продиктованы исключительно заботой о жизни и здоровье жителей области.

Концерт на Мамаевом кургане

Праздник в Волгограде на этом не закончится, вечером на Мамаевом кургане, который зачастую называют главной высотой России, состоится концерт Победы с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Песни и композиции военных лет исполнят также Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Сергей Гармаш, Сергей Безруков и другие популярные артисты и музыканты. "Так получилось, что 24 июня - день парада на Красной площади. А это событие, это концерт страны, главное культурное событие, его увидит вся страна, это будет событие для всех", - сказал журналистам режиссер-постановщик проекта Виктор Крамер.

Во время концерта 85-метровый монумент Родины-матери после реставрации предстанет в новом облике благодаря системе уникальных визуальных эффектов, включая полноформатную 3D-проекцию.

Мамаев курган в ходе Сталинградской битвы (июль 1942 года - февраль 1943 года) стал ключевой позицией в обороне города. В 1967 году здесь был открыт мемориальный комплекс, автором которого стал известный скульптор Евгений Вучетич. Главным монументом комплекса является 85-метровая скульптура "Родина-мать зовет", установленная на его вершине.

Историки называют Сталинградскую битву одной из самых кровопролитных в истории человечества, общие потери сторон превысили 2 млн человек. Победа под Сталинградом положила начало коренному перелому в ходе Второй мировой и Великой Отечественной войн.