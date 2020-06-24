Директор Музея Победы считает, что парад стал символом единения прошлого и настоящего РФ

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Парад Победы на Красной площади в Москве продемонстрировал единение прошлого и настоящего России. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал директор Музея Победы на Поклонной горе, заместитель главы Общественной палаты РФ Александр Школьник.

"На мой взгляд, мы сегодня наблюдаем момент единения прошлого и настоящего. Исторический круг замкнулся. Ровно 75 лет отделяют легендарный парад 24 июня 1945 года от нынешнего, такого же торжественного и величественного. Все эти годы СССР, а потом Россия как его правопреемница, заслуженно несли знамя страны-победительницы. [Парад] - это очень красочное, грандиозное зрелище, невозможно наблюдать прохождение парадных расчетов и новейших образцов боевой техники без воодушевления, не испытывая чувство гордости за нашу армию", - сказал он.

По словам Школьника, присутствие лидеров других стран стало напоминанием, что Победу приближали все народы Советского Союза и стран антигитлеровской коалиции. "Особенно приятно, что лидеры Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, Сербии приехали на парад, потому что вместе, сражаясь бок о бок народы Советского Союза, наши союзники в мире завоевали Победу. Сегодня президент России подчеркнул, как важно укрепление дружбы и доверия между странами, [отметил], что необходимо создавать общую, надежную систему безопасности в мире. Это, действительно, очень важная задача, которую можно решить только сообща, развивая международное сотрудничество", - подчеркнул директор Музея Победы.

Он выразил уверенность, что, если россияне проявят "такую же сплоченность и солидарность во время всенародного голосования по поправкам в Конституцию России, мы снова покажем всему миру мудрость, силу и единство российского народа".

В этом году в параде Победы приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, были задействованы свыше 200 единиц исторического и современного вооружения и военной техники, а также 75 воздушных судов.