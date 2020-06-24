Первый в России салют в честь юбилея Победы дан на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июня. /ТАСС/. Залпы праздничного салюта в честь 75-летия Победы прогремели в одном из самых восточных субъектов России, в Камчатском крае. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенной группировки войск и сил на северо-востоке России.

"В 23:00 по местному времени (14:00 мск) военные инженеры в центре Петропавловска-Камчатского запустили в небо более 20 праздничных залпов. Погода камчатцев сегодня порадовала, так что красками салюта можно было полюбоваться практически в любой точке города", - говорится в сообщении.

Несколькими минутами ранее Камчатка первой в стране присоединилась ко Всероссийской акции "Лучи победы", перед салютом небо над краевой столицей осветили мощные прожекторы промышленных предприятий. Через несколько часов в ознаменование 75-й годовщины Парада Победы в Великой Отечественной войне салютными дивизионами Восточного военного округа будут проведены праздничные салюты в Хабаровске, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске.