Города Ленобласти отметили 75-летие Победы шествием военнослужащих и акцией "Звон Победы"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 июня. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих Западного военного округа в сопровождении оркестра и боевой техники приняли в среду участие в торжественном шествии в городе воинской славы Луге Ленинградской области по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба округа.

"Мы проводим торжественные мероприятия в городе воинской славы Луге, который принял на себя первый удар фашистов, рвавшихся к Ленинграду. Именно здесь, на Лужском рубеже, были остановлены фашистские орды в 1941 году. Перед военнослужащими и ополчением стояла задача хотя бы 10-14 дней сдержать наступление, чтобы Ленинград подготовился к обороне. По факту 45 суток ополченцы, студенты, рабочие, интеллигенция при поддержке военнослужащих обороняли Лужский рубеж. Огромные потери, огромные жертвы, но фашисты не прорвались к Ленинграду. Большая семья ленинградская свято чтит память о Ленинградской битве и о великой войне", - сказал перед началом шествия губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Трансляция торжественного мероприятия была организована на официальной странице областного правительства в социальной сети "ВКонтакте". Эпидемическая ситуация в Луге позволила провести шествие со свободным допуском зрителей. Губернатор вместе с жителями города, ветеранами военной службы и военнослужащими гарнизона возложил цветы к Вечному огню мемориала "Павших Героев".

Мероприятия и акции состоялись также в других городах области, где проходили ключевые этапы битвы за Ленинград. В Выборге и Волосове велосипедисты, мотоциклисты и автолюбители поддержали региональную акцию "Звон Победы". В Волосове все водители, проезжавшие стройной колонной по проспекту Вингиссара, одновременно дали сигнальный гудок на своих мотоциклах и автомобилях, в том числе на машинах спецтехники, сообщила пресс-служба областной администрации. В Выборге после "победного" звона состоялась церемония возложения венков и цветов к подножию стелы "Город воинской славы" и дан старт велопробегу.

Битва за Ленинград длилась с 10 июля 1941 года по 9 июля 1944 года и была, по оценкам историков, самой продолжительной в истории Великой Отечественной войны (1127 дней). В разное время в ней участвовали войска шести фронтов - Северного, Северо-Западного, Ленинградского, Волховского, Карельского и 2-го Прибалтийского, было проведено пять стратегических операций. В сражениях за Ленинград погибли около миллиона советских солдат и более 800 тысяч человек мирного населения, более 1,5 млн человек были награждены медалями "За оборону Ленинграда".