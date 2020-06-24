Памятный знак неугасимой лампады открыли к 75-летию Победы в монастыре в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июня. /ТАСС/. Памятный знак в виде мраморного храма, который назвали "Неугасимая лампада Великой Победы" открыли в среду в Свято-Николаевском мужском монастыре в Бахчисарайском районе Республики Крым, сообщил ТАСС наместник монастыря иеромонах Варнава (Шкурдода).

"Этот памятный знак установлен в честь 75-летия Великой Победы и в память погибших воинов и тружеников тыла, которые ковали победу на заводах, выпуская продукцию для фронта", - сообщил Варнава.

По его словам, война коснулась и его семьи, в которой погибли родные. Собеседник агентства сообщил, что установленный знак представляет собой копию мраморного храма высотой в 2,5 м. Внутри помещена икона святого великомученика Георгия Победоносца, перед которой зажжена лампада. "Огонь в лампаде будет поддерживаться постоянно. Каждый день, ровно в четыре часа утра, в память о начале войны, лампада будет пополняться святым елеем и будет гореть непрестанно", - сообщил наместник.

В среду ровно в полдень во всех муниципальных образованиях Республики Крым, на крупных предприятиях, заводах в течение 1 минуты раздался гудок в знак приверженности миру на всей земле. Сигналил общественный и грузовой автотранспорт, автолюбители. Звонили церковные колокола.

Во время Великой Отечественной войны полуостров стал местом ожесточенных боев с немецко-фашистскими войсками. С ноября 1941 года по июль 1942 года продолжалась оборона Севастополя. Все время оккупации (1941-1944 гг.) на полуострове активно действовали партизаны и подпольщики.

Крымская стратегическая наступательная операция советских войск, в результате которой освободили полуостров, продолжалась с 8 апреля по 12 мая 1944 года, когда на мысе Херсонес в Севастополе оружие сложили остатки немецких войск. По различным данным, на территории полуострова во время его обороны и освобождения погибло около 1 млн человек.

В России 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Глава государства неоднократно подчеркивал недопустимость фальсификации истории и умаления значения подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.