Салфетки являются источником почти 90% микропластика, попадающего в сточные воды

ДУБЛИН, 24 июня. /ТАСС/. Значительная часть микропластика, попадающего через сточные воды в Мировой океан, является продуктом распада гигиенических салфеток и других средств личной гигиены. К такому выводу пришли ученые из университета Голуэя (NUI), о работе которых рассказал ирландский телеканал RTE.

Исследователи взяли заборы морской воды в трех местах на западном побережье Ирландии - графствах Голуэй, Клэр и Мэйо. Среднее число частиц микропластика в отфильтрованном осадке составило около 6 тыс. на 1 килограмм и приблизительно 91%, как оказалось, были продуктом распада гигиенических салфеток, медицинских тампонов и прочих средств личной гигиены. Ученые также выяснили, что почти половина салфеток, продающихся в аптеках и супермаркетах Ирландии с маркировкой "биоразлагаемые", таковыми не являются - при попадании их в сточные воды ткань распадается и служит источником микропластикового загрязнения.

"Очистительные сооружения не способны задерживать эти микрочастицы, которые затем оказываются в наших морях, - прокомментировал руководитель исследовательской группы NUI Лиам Моррисон. - Салфетки, в состав которых входит пластик, должны проходить специальную утилизацию". "В условиях эпидемии коронавирусной инфекции использование средств личной гигиены, прежде всего влажных дезинфицирующих салфеток, значительно возросло, однако, как мы убедились, сертификация этих изделий мало соответствует экологическим требованиям", - продолжил Моррисон. Он также указал на то, что и сами потребители зачастую ведут себя безответственно, спуская в канализацию использованные салфетки.

По данным ООН, в мире ежегодно производится около 300 млн тонн пластикового мусора, 8 млн тонн из этого объема попадает в Мировой океан, измельчается и превращается в микропластик. В ходе многочисленных исследований последних лет полусинтетические целлюлозные волокна, используемые в текстильной промышленности, обнаруживались в мышечной ткани и желудках подавляющего большинства рыб и морских животных. Частицы размером 150 микрометров и более, попадая затем в организм человека, не растворяются, а наночастицы всасываются в кровь. Влияние их на здоровье человека пока мало изучено, однако у ученых существуют опасения, что пластик, может служить переносчиком опасных токсинов, которые накапливаются в организме.