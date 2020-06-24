Парад, шествия и флешмобы прошли в регионах ПФО в честь юбилея Победы

По данным Центрального военного округа (ЦВО), в самарском параде Победы, прошедшем на площади Куйбышева, приняли участие около 1,7 тыс. военнослужащих округа и сотрудников силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили, танки, самоходные гаубицы, оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град". Во время парада над Самарой пролетели 14 самолетов и вертолетов, в том числе вертолеты Ми-2 и Ми-8, сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31, сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34. Из-за пандемии коронавируса зрителей на площади было немного, трибуны заполнились менее чем на 10%, вместе с участниками гости исполнили гимн России.

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Торжественные шествия войск гарнизонов, флешмобы и акции прошли в нескольких регионах Приволжского федерального округа (ПФО), а в Самаре, которая в годы войны являлась "запасной столицей", состоялся парад Победы. Об этом в среду корреспондентам ТАСС сообщили представители местных властей.

Около 1 тыс. военных Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в торжественном шествии "Марш победы" в Нижнем Новгороде, в составе механизированной колонны проехал легендарный танк Т-34, самый распространенный автомобиль Великой Отечественной войны, исторический грузовик ГАЗ-АА, советский армейский внедорожник ГАЗ-67Б, современные танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, бронетранспортеры БТР-80, реактивные системы залпового огня "Ураган" и "Град", тяжелые огнеметные системы "Солнцепек", бронеавтомобили повышенной защищенности "Тайфун", а также оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М". В небе над городом пролетели самолеты Миг-29, ИЛ-76 и вертолет Ми-8. Шествие прошло без зрителей, но жители области могли наблюдать за ним онлайн.

В Ульяновске войска территориального гарнизона, 14 парадных расчетов, прошли по Соборной площади областного центра. Праздничная программа в Ульяновске открылась выездом автомобилей УАЗ "Патриот" со штандартами фронтов Великой Отечественной войны, участвовавших в Параде Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. Впервые за пять лет в Ульяновске продемонстрировали военную технику: автомобили и танки военных лет, современные военные машины, стоящие на вооружении воздушно-десантных войск и войск связи, а возглавлял механизированную колонну танк Т-34. Пролетели над Ульяновском и семь воздушных судов: Ил-76-МД-90А, Ил-76-МД, Ан-2. Из 268 тыс. ульяновцев, ушедших на фронт, домой не вернулись 125 тыс. Участник Великой Отечественной войны Виктор Баранов ушел в армию в 17 лет, во время сражений он получил три ранения, один из осколков до сих пор остался в ноге. "Пулемет весил 70 кг, снаряженная лента в 250 патронов - 10 кг. Сам весил 50 кг, а оружие - больше 80 кг. Пулемет обслуживали два человека, наводчик и снаряжающий. Также были два подносчика, которые за нами даже не успевали, приходилось и им помогать", - поделился он во время праздника с журналистами.

Торжественным шагом по площади Свободы в столице Татарстана прошли войска Казанского гарнизона, представители военных училищ, сотрудники силовых структур, спецподразделений, республиканских общественных объединений, проехала военная и специализированная техника, в числе которых также был Т-34, а после на площади появились исторические автомобили ретроклуба. В парке имени Петрова открылся памятный мемориал "Аллея Славы работников Казанского порохового завода - ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов", в годы войны предприятие производило важную стратегическую продукцию для фронта, более 2 тыс. работников ушли на войну прямо из заводских цехов. В церемониях принял участие президент республики Рустам Минниханов.

В Саратове, несмотря на дождь, также прошли войска территориального гарнизона, 15 парадных расчетов следовали по Театральной площади под музыку военных маршей, которые исполнял сводный военный оркестр. За произошедшим наблюдали представители власти, военные, общественники, журналисты. Основная масса зрителей смотрела шествие в режиме онлайн, трансляции были организованы в социальных сетях.

Акции и флешмобы

Некоторые города решили не проводить парады и торжественные марши 24 июня, а перенесли их на более поздний срок, до нормализации эпидемиологической ситуации, но отметили день исторического парада различными акциями и флешмобами. Так, в Ижевске из городских громкоговорителей на улицах Пушкинской и Советской днем звучат песни и марши военных лет, а вечером на Центральной площади на полотне фонтана жителям покажут лазерное шоу и видео, которое посвятили инициативе присвоения Ижевску почетного звания "Город трудовой доблести". Жители Оренбургской области присоединились к флешмобу "Голубь мира", показав в виртуальной мастерской Оренбургского областного музея изобразительных искусств, как создать фигурку голубя из кусочков пухового платка или белой ткани, добавив в него "пуховые" элементы, поделки предложили разместить на окнах или украсить ими дерево около дома. Мастерили голубей и в Кировской области воспитанники детских домов и школ-интернатов, кроме этого они разукрасили придомовую территорию праздничными рисунками.

Пермский край, где шествие в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне рассчитывают провести в сентябре, присоединился к всероссийской акции "Весть Победы", в полдень во всех городах региона прозвучали гудки автомобилей, общественного транспорта и других средств передвижения, от церквей и соборов доносился колокольный звон. Аналогичные звуки могли слышать жители Чувашии, Кировской области, где гудки раздавались еще и из пяти крупных промышленных предприятий региона, заводы области в годы войны снабжали фронт оружием, снарядами, техникой и обмундированием. Также сегодня на главной площади Кирова был дан старт сбору подписей за присвоение ему звания города трудовой доблести, первыми расписались мэр города Елена Ковалева и глава региона Игорь Васильев.