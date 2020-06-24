Министр культуры России заложила липовую аллею у подножия Мамаева кургана в Волгограде

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Липовая аллея появилась у подножия Мамаева кургана в день проведения всероссийских торжеств, посвященных 75-летию Великой Победы. Ее заложили в рамках международной акции "Сад памяти" министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрий Башмет, музыкант Николай Расторгуев и глава Волгоградской области Андрей Бочаров, передает корреспондент ТАСС.

"Это невероятный символизм и ощущение сопричастности к такому большому делу, как 27 млн деревьев. И мы понимаем, что люди из самых разных стран присоединились, вспомнили своих близких, истории, которые мы с детства рассказывали в семьях. Мы прекрасно понимаем, что потом будет возможность, в том числе и возвращаясь в Волгоград, посмотреть и вспомнить, как мы это делали вместе. Это самые разные люди, самого разного возраста, разные поколения. Внуки сажали с бабушками и дедушками. Это очень важное ощущение, которое останется в памяти", - сказала Любимова.

Всего в парке Победы у подножия Мамаева кургана напротив 45-тысячного стадиона "Волгоград Арена" было высажено 20 лип. Организаторы акции уточнили, что количество деревьев, высаженных в России в ходе акции "Сад памяти" в честь погибших в Великой Отечественной войне, составляет на 24 июня 26,1 млн. Международная акция "Сад памяти" началась 18 марта и объединила сотни тысяч человек. Деревья сажали в лесничествах, на участках, а там, где невозможно сажать в силу климатических условий, отмечали место, чтобы высадить живое дерево с наступлением тепла.

В связи с коронавирусом акцию поддерживали и в "домашнем" формате. Почти 18 тыс. семей посадили 124 тыс. деревьев в рамках акции у дома или на даче. Цель акции "Сад памяти" - высадить 27 млн деревьев по всей стране в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторы акции ожидают, что это удастся сделать в середине июля.

"Для меня, честно скажу, большая честь участвовать в акции "Сад памяти", посадить это дерево, мои внуки будут знать, что я его посадил", - сказал Николай Расторгуев журналистам.

Организаторы акции

Организаторами международной акции "Сад памяти" выступают "Волонтеры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта "Экология".