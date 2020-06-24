В палаточном лагере для граждан Азербайджана в Дагестане развернули дополнительные места

МАХАЧКАЛА, 24 июня. /ТАСС/. Во временном лагере на территории Дербентского района Дагестана развернули дополнительные места для граждан Азербайджана, ожидающих возвращения на родину, сообщается в среду на официальной странице администрации района в Instagram.

Во вторник в пресс-службе главы и правительства Дагестана сообщали о достижении договоренности с азербайджанской стороной о совместном решении вопросов размещения, питания, улучшения бытовых условий и медицинского обслуживания граждан Азербайджана, находящихся во временном лагере в Дагестане. В частности, было принято решение о развертывании азербайджанской стороной дополнительного полевого палаточного госпиталя с медицинским персоналом и психологами от МЧС Азербайджанской Республики, а также об организации питания и увеличения количество мест в столовой.

"Согласно достигнутой ранее договоренности, сегодня с раннего утра развернуты дополнительные места в палаточном городке, где ожидают отправки на родину граждане Азербайджана. Уже работает столовая, готовы к приему психологи МЧС и врачи. В настоящее время силами МЧС Азербайджанской Республики полностью завершена установка привезенного оборудования. Таким образом, созданы все необходимые условия для пребывания находящихся в палаточном городке граждан", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Дербентского района Дагестана добавили, что из Азербайджана в лагерь прибыли четыре большегрузных автомобиля, которые доставили продовольствие, воду и необходимую мебель. "В точке размещения находятся начальники инженерной службы, медицинской службы, пищевой службы Азербайджана - всего 25 человек, в том числе два психолога МЧС Азербайджана", - уточнили в пресс-службе.

Во вторник через пропускной пункт на азербайджано-российской границе на родину вернулись 252 гражданина Азербайджана. 25 июня на территорию РФ планируется вернуть с территории Азербайджана до 450 российских граждан.

Об инциденте в лагере

Вечером 15 июня около села Куллар во временном лагере, находящемся рядом с пунктом временного размещения, начались волнения. Около 400 граждан Азербайджана, ожидающих пропуска через границу, вышли на федеральную автодорогу "Кавказ" и пытались перекрыть движение автотранспорта, оказав неповиновение сотрудникам полиции. После инцидента в лагере возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителей властей и умышленном повреждении имущества.

Как сообщал тогда и.о. главы Дербентского района Фуад Шихиев, недовольство граждан Азербайджана вызвал список из 120 человек, которые должны были вернуться на родину в ближайшие дни через очередной спецкоридор на таможенном пункте пропуска на российско-азербайджанской границе в Дагестане. В перечень, который формируется азербайджанской стороной, попали не все, что и возмутило людей. На следующий день, 16 июня, 155 граждан Азербайджана из временного лагеря в Дагестане вернулись на родину.