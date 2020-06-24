Повторное исключение участников онлайн-голосования из списков убирает двойное голосование

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Зампредседателя Центризбиркома России Николай Булаев сообщил ТАСС в среду, что 30 тыс. жителей Москвы допустили незначительные ошибки в адресе при заполнении заявлений на дистанционное электронное голосование. Уведомления об исключении данных избирателей из списков голосующих по месту жительства по электронному алгоритму направили в участковые комиссии не только по месту их жительства, но и в некоторые другие комиссии, в том числе и в Троицком административном округе для перестраховки от неоднократного голосования.

Исследователь электоральной статистики Сергей Шпилькин на сайте движения "Голос" в среду отметил, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании в Москве отправил "каждый седьмой избиратель столицы", назвав это "крупнейшим за всю историю переселением народов". Ссылаясь на данные ЦИК он указал, что в Троицком административном округе заявления на онлайн-голосование подали 39% избирателей - 36 895 человек, а на четырех участках округа число записавшихся на дистанционное голосование людей превышает предельную нормативную численность избирателей на участке - 3 000 человек.

"Все акцептированные заявления на дистанционное электронное голосование в Москве (1 051 155 штук) проходят через ЦИК. Чтобы человек, выбравший дистанционное электронное голосование, был вычеркнут из списка избирателей, голосующих традиционным образом, ЦИК должен направить в участковую комиссию по месту его жительства сообщение. Таких уведомлений по Москве было направлено 1 087 633", - сказал Булаев.

Он добавил, что некоторые из 30 тысяч повторных уведомлений попали в участковые комиссии Троицкого административного округа для перестраховки от неоднократного голосования.

"В этом случае ЦИК, чтобы перестраховаться, отправляет уведомления в несколько участковых комиссий, руководствуясь совпадением по адресу, но не по ФИО. Участки в Троицке - это участки, обслуживающие адреса без улиц. Поэтому именно это машина сочла совпадением и направила в эти участковые комиссии, на всякий случай, уведомления на исключения избирателей, которые на этих участковых комиссиях даже не зарегистрированы. Такая вот дальновидная машина в ЦИК", - подчеркнул Булаев.

О голосовании

1 июня президент РФ Владимир Путин на совещании с руководством ЦИК и членами рабочей группы по подготовке поправок в основной закон страны поддержал предложение провести голосование 1 июля. Позже президент подписал соответствующий указ.

Изначально общероссийское голосование по поправкам было назначено на 22 апреля. Однако в связи с пандемией коронавируса президент в телеобращении к гражданам 25 марта заявил, что голосование должно быть перенесено.

ЦИК на заседании 2 июня утвердил новый порядок общероссийского голосования по закону о поправке к конституции. В частности, Центризбирком предусмотрел возможность участия в голосовании до основного его дня (с 25 по 30 июня), голосование вне помещения для голосования (в том числе на придомовых территориях), бесконтактное голосование на дому, дистанционное электронное голосование для ряда регионов и голосование по месту нахождения с помощью механизма "Мобильный избиратель".