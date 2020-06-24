Концерт Победы на Мамаевом кургане завершился праздничным фейерверком

ВОЛГОГРАД, 24 июня. /ТАСС/. Концерт Победы в Волгограде на Мамаевом кургане с участием Всероссийского юношеского симфонического оркестра Юрия Башмета и многих других известных артистов и музыкантов завершился праздничным фейерверком. Лейтмотивом главного концерта страны в день проведения торжеств, посвященных 75-й годовщине Великой Победы, стали песни и мелодии военных лет

В связи с действующими ограничениями концерт проходил с минимальным количеством зрителей, трансляцию вел телеканал "Россия-1". Запись концерта можно будет посмотреть 26 июня в онлайн-кинотеатре Okko.

"Все дети (оркестра) приехали из разных городов огромной Родины и их родители подписали документы, что они согласны по понятным причинам. Они на всю жизнь запомнят (этот концерт), полностью прочувствовали атмосферу, они это и своим детям тоже будут рассказывать, увидев такой грандиозный монумент и внимание телевидения, и то что вся страна только и говорит о Мамаевом кургане. Это единственный в стране праздничный концерт", - сказал журналистам перед началом выступления Юрий Башмет.

По словам маэстро, музыка военных лет - это отдельный пласт музыкального наследия в нашей стране. "Что не песня, то шедевр, а шедевры можно по разному интерпретировать, можно по разному петь тот же "Синий платочек" или "Темная ночь". Конечно время какой-то свой отпечаток наносит, не может не влиять на эстрадную песню и даже на классическую музыку. В нашей истории это грандиозный жанр - патриотическая основа и корни", - отметил Башмет.

Режиссер-постановщик проекта Виктор Крамер уточнил, что больше 1 тыс. человек участвовало в подготовке концерта. "Артистов планировалось около 600, но в силу понятных обстоятельств пришлось сократить до минимума - около 200. Все очень волновались, особенно те, кто впервые на Мамаевом кургане", - рассказал режиссер.

Наряду с выступлениями артистов не менее сильный эмоциональный эффект производили декорации - экраны с 12-этажный дом на подпорной стене скульптуры Родины-матери, на которых транслировалась фронтовая кинохроника, бассейн на Площади Героев, который также стал сценой.

Участники концерта

В концерте принимали участие: Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета, Денис Мацуев, Игорь Бутман, Ильдар Абдразаков, Хибла Герзмава, Константин Хабенский, Аида Гарифуллина, Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Михаил Пореченков, Александр Петров, Ирина Пегова, Полина Агуреева, Дима Билан, Сергей Мазаев и Николай Расторгуев. Организаторами концерта выступили Русское концертное агентство и телеканал "Россия" при поддержке Министерства культуры РФ, Фонда президентских грантов и администрации Волгоградской области.

Художественный руководитель проекта - народный артист СССР Юрий Башмет.