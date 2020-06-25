В Смоленске прошел праздничный салют в честь 75-летия парада Победы

ТАСС, 24 июня. Военнослужащие Западного военного округа (ЗВО) провели в Смоленске салют в честь 75-летия парада Победы. Салютные залпы были произведены из исторических пушек образца 1942 года, сообщила в среду пресс-служба ЗВО.

"Расчеты 76-миллиметровых дивизионных исторических пушек Зис-3 образца 1942 года дали 30 салютных залпов в честь первого Парада Победы и 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в городе Смоленске", - говорится в сообщении.

Салютные залпы начались в 23:00 мск в центре Смоленска, где утром в среду прошел парад с участием свыше 1 тыс. военнослужащих войск гарнизона ЗВО и 32 единиц вооружений, военной и специальной техники, в том числе комплексов противовоздушной обороны на гусеничном ходу "Тор" и "Бук", комплексов разведки "Аистенок" и исторической техники - дивизионной пушка Зис-3 и зенитной установки Зу-2-23.

"Для визуализации салюта были задействованы 4 пусковые установки, которые салютовали более 500 раз специальными зарядами, девяти видов праздничных салютов - "Ассоль", "Ассоль-Хамелеон", "Подсолнух", "Волна-3", "Вега" и других в семи цветовых гаммах на высоте около 250-300 метров. Каждый выпущенный в небо залп праздничного салюта имел свое особое значение - первый и последний посвящены Победе советского народа над фашисткой Германией в Великой Отечественной войне", - добавили в пресс-службе ЗВО.

По данным пресс-службы правительства Тверской области, салюты в честь 75-летия Великой Победы также произвели в 23:00 мск в Городах воинской славы Твери и Ржеве и в Городах воинской доблести Белый и Зубцов.